В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.

Как сообщил корреспондент «НикВести», на встрече присутствовали, в частности, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоренсеном, глава Николаевской ОВ Витлай Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава облсовета Анна Замазеева. Также присутствовали представители датского международного фонда развития.

Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоренсен отметил, что за прошлый год Дания поддержала Украину примерно на 750 миллионов евро, предоставив 565 миллионов евро военной помощи и 192 — гражданской, в том числе гуманитарных взносов.

Он также пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.

— Дания сделает все возможное вместе с международными партнерами, чтобы поддержать и восстановить ваш город. Как прямо сейчас, так и в будущем. Сейчас мы сосредоточены на первоочередных острых потребностях: подготовке к зиме, воде, электричестве, укрытиях, поддержке взрослых и детей. Своим визитом я хочу подтвердить готовность говорить дальше о том, как укрепить наше партнерство. Хочу понять, каким образом Дания может помочь как можно лучше вам встать на ноги, снова расцвести, каким образом запустить экономику и двигать развитие города вперед, — сказал он.

Дэн Йоренсен добавил, что датчане готовы присоединиться к разработке нового Генплана Николаева, и уже есть договоренность создать руководящий комитет во главе с ним и Александром Кубраковым.

Фоторепортаж

Фото: Катерина Середа

Напомним, ранее "НикВести" рассказывали, как Дания помогает Николаеву во время войны.

Также сообщалось, что в конце августа городской голова Николаева Александр Сенкевич и министр по делам международного развития Дании Флемминг Мёллер Мортенсен подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривает совместную работу по формированию проектов реконструкции и привлечению инвесторов из разных стран к восстановлению Николаева.

В начале августа министр развития Дании сообщал о готовности выделить Николаеву сумму в 100 миллионов крон.