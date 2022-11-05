Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото

Країни Європи активно допомагають Україні у захисти нашого суверенітету не лише у військовій та дипломатичній сферах. Масштаби руйнувань, які спричинила Росія в України, надзвичайно великі. Тож іноземні партнери зголосилися допомагати українським містам у відновленні після російських обстрілів.

Миколаїв — одне з тих міст, яке чи не найбільше страждає від дій російської армії. Під обстріли потрапляють школи, дитячі садки, об’єкти інфраструктури, житлові будинки, університети та лікарні.

За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали загалом лише 44 дні. Такі дані озвучив мер міста Олександр Сєнкевич.

Загалом у Миколаєві на сьогоднішній день від ракет загинуло 149 цивільних осіб (з них – 2 дитини). І важко поранено 698 осіб, з яких 10 – діти. За словами Сєнкевича, наразі у місті залишається до 230 тисяч мешканців із 486 тисяч, які проживали у Миколаєві до війни. Переселенці, що тікають від активних бойових дій, як зазначає мер, надовго не залишаються у місті через постійні обстріли. За його словами, наразі у Миколаєві лише до 300 внутрішньо переміщених осіб. Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.

Розтрощена будівля Миколаївської обласної державної адміністрації, Фото: AFP

Надійним партнером України стала Данія, яка демонструє солідарність з Україною через багатогранну та довгострокову підтримку, що надається на двосторонній основі та за погодженням з нашими партнерами та союзниками. З початку війни данська підтримка України становить понад 420 мільйонів євро на військові витрати та 130 мільйонів євро на цивільні витрати, включаючи гуманітарні внески. Серед сфер діяльності Данії – військова підтримка, гуманітарна та невідкладна підтримка, фінансова підтримка української держави, підзвітність, розмінування, захист жінок і дітей, реконструкція, особливе партнерство з Миколаєвом та боротьба з корупцією.

Звіт Міністерства закордонних справ Данії станом на 16 вересня 2022 року

28 червня почало діяти данське державно-приватне партнерство під умовною назвою «Партнерство Данії та Миколаєва», яке включає данський бізнес і профспілки і яке досліджує, як Данія, з огляду на свої переваги і досвід, може найкращим чином допомогти Україні у роботі з відбудови та прибирання руїн з вулиць українських міст.

Створена асоціація вивчає рамкові умови участі данських компаній у зусиллях з відбудови, опрацьовує відповідні комерційні можливості та можливості фінансування своєї діяльності із залученням, серед іншого, міжнародних фондів та глобальних компаній, а також в цілому досліджує можливості виходу залучених данських компаній на український ринок і збільшення їхньої торгівлі з Україною.

Членами асоціації наразі є Конфедерація данської промисловості, Торгова палата Данії, Данська рада судноплавства, Данська рада сільського господарства та продовольства, Данська рада зеленої енергетики, Конфедерація профспілок Данії та Асоціація профспілок промисловості Данії. З боку уряду діяльність партнерства координують Міністерство підприємництва та Міністерство закордонних справ (через Міністра у справах міжнародного розвитку).

Як повідомили у Посольстві України у Данії, співпраця буде зосереджена на напрямах, де Данія має переваги, таких як зелений перехід, водопостачання, судноплавство, транспорт, інфраструктура, ефективне врядування та розвиток бізнесу на основі данських ноу-хау, технологій та досвіду.

Дансько-Миколаївське партнерство передбачатиме спільну діяльність за вісьма напрямками: міське планування, інфраструктура, транспорт, морський сектор, зелений перехід, розвиток МСП та залучення інвестицій, молодь і культура, належне врядування.

Планується, що спочатку це партнерство буде зосереджено на реконструкції українського портового міста Миколаєва, але у довгостроковій перспективі також охопить й інші частини і регіони України.

4 липня під час Міжнародної конференції з питань відновлення України Данія оголосила про фінансування проєкту відновлення теплопостачання Миколаєва на суму 100 млн д.кр., це приблизно 13,7 мільйона доларів США.

Як зазначається у звіті Міністерства закордонних справ Данії, основному це спрямовано на підготовку Миколаєва та інших до майбутньої зими. З керівництвом Миколаєва домовилися, що данське довгострокове співробітництво буде зосереджено на датських опорних точках, досвіді та технологіях. Це охоплює такі сфери, як зелений перехід, водопостачання, судноплавство, транспорт, інфраструктура, ефективне управління та розвиток бізнесу.

Олександр Сєнкевич, фото Міністерства розвитку громад та територій

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив Danish TV 2, що українці сприймають Данію як ідеального партнера для співпраці. Українці шукали натхнення на півночі.

— Ми бачимо Миколаїв як «новий Копенгаген» у майбутньому, – каже він.

Мер вважає, що в майбутньому українське місто та Данія можуть співпрацювати у питаннях збору, переробки, систем утилізації відходів, IT-технологій. Каже, йому потрібні не гроші, а проекти. Як приклад він згадує будівництво сміттєспалювального заводу, який може виробляти енергію та тепло, але може бути в руках Данії.

У серпні комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало насосне обладнання компанії «Grundfos» та аксесуари для нього. Обладнання було придбане Федерацією промисловців Данії, повідомила Миколаївська міська рада. Ці насоси підприємство використало для забезпечення безперебійної роботи свердловин та встановило на насосній станції каналізації.

19 серпня Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зустрівся з Міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флемінгом Меллером Мортенсеном. У зустрічі взяв участь Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, повідомила пресслужба міськради.

— Продовжуємо співпрацю з Данією — навіть війна не спинила її. Маємо чергові практичні результати: Данія надає Миколаєву необхідну техніку для першочергового відновлення, зокрема екскаватори, самоскиди та навантажувачі, — зазначив Олексій Чернишов.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Олексій Чернишов подякував Данії за те, що вона не залишається осторонь проблем не лише Миколаєва, а й інших поранених громад, та повідомив, що є домовленість про виділення коштів на підтримку Кременчука у підготовці до зими.

Міністр Мортенсен зазначив, що Мінрегіон має бути лідером у процесі відбудови у тісній співпраці з громадами та міжнародними партнерами — забезпечувати прості та зрозумілі механізми реалізації проєктів з відбудови.

— Підтверджено попередні домовленості про виділення близько 100 млн данських крон, які плануємо використовувати через перевірений прозорий механізм фінансування реалізації спільних проєктів — NEFCO та DANIDA», — зазначив тоді Олексій Чернишов.

У вересні, вітаючи Миколаїв із річницею із дня заснування, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив, що Данія зробить усе можливе, щоб відбудувати Миколаїв.

— Робота вже почалась. Коли агресор буде переможений, ваше місто розквітне знов. Миколаїв знову відповідатиме своєму гордому девізу - міста на хвилях, - зазначив пан Посол.

У вересні відбулось друге засідання Координаційного комітету Програми українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP). У своєму виступі посол Оле Егберг Міккельсен підкреслив важливість відновлення програми в цей складний час, зокрема, для енергетичного сектору. Він також підкреслив співпрацю Данії з Миколаєвом та потреби міста й регіону. Зокрема, необхідна технічна допомога в розробці сталого й економічно оптимального довгострокового плану реконструкції енергетичної системи міста Миколаєва на основі відновлюваних джерел енергії, енергетичної незалежності та енергоефективності.

В інтерв’ю «НикВести» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що одним з головних пріоритетних післявоєнних проектів міської влади у співпраці з Данією є робота у сферах енергозбереження, водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами.

— Разом з Данією ми плануємо переробити енергосистему, яка працює в Миколаєві, та зробити те, про що ви запитуєте. Якщо можна відділити якісь частини, перевести їх на окремі котельні чи альтернативні джерела теплопостачання, то ми будемо це робити. Як ми це робили з проектом NEFCO на Херсонському шосе, - розказав Олександр Сєнкевич.

Зараз міське комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з урядом Данії закуповують мобільні котельні для міста.

— Ми очікуємо на допомогу донорів, вже сьогодні нам не вистачає близько 30 генераторів, щоб закрити повністю все місто, всі котельні. Ми подали цей перелік до наших закордонних партнерів з Німеччини, Данії, Румунії…, - сказав міський голова Миколаєва.

У Миколаєві задля забезпечення сталого проходження опалювального сезону продовжується робота з ліквідації наслідків ворожих обстрілів та підготовки до зими житлового фонду, який зазнав пошкоджень. Будівельники щодня закривають вибиті вікна та ремонтують покрівлі, щоб усі жителі були з теплом.

Наприкінці жовтня до Миколаєва було доставлено партію будівельних матеріалів, яких нині дуже потребує місто, зважаючи на масштаби руйнувань. Це OSB-плити, матеріали для аварійного ремонту систем опалення та водопостачання. Це стало можливим завдяки Посольству Королівства Данія в Україні, Данській раді з питань біженців, Данському агентству міжнародного розвитку.

«Завдяки фінансуванню від Данського агентства міжнародного розвитку, DRC доставляє у місто різноманітні матеріали для ремонту пошкоджених будинків і квартир, а також аварійного ремонту систем опалення та водопостачання. Така допомога стає нагальною з настанням низьких температур, оскільки тисячі людей живуть у районах із пошкодженим житлом та інфраструктурою. Попереду ще багато вантажівок з будівельними матеріалами, інструментами, насосами, системами зворотного осмосу та іншим обладнанням, яке попрямує до Миколаєва. Ми раді, що маємо можливість надавати таку життєво важливу підтримку в Україні», - повідомляється на сторінці Данської ради у справах біженців у фейсбуці.

У межах співпраці з Миколаєвом з липня 2022 року данські компанії Aarsleff та Grundfos, а також Данське державно-приватне партнерство передали Миколаївщині 16 насосів та інше обладнання, необхідне для відновлення критичної інфраструктури водопостачання у регіоні.

Найближчим часом данські партнери планують, зокрема, передати ще 13 насосів та 25 систем зворотного осмосу.

Катерина Середа, НикВести