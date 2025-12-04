Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

Шкільне харчування в Миколаєві, фото «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що з метою покращення якості харчування в школах міста, у грудні буде впроваджено експеримент з кейтерингом у частині навчальних закладів.

Про це міський голова повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Дійсно, наші школи не були підготовлені до такого навантаження, адже їхні потужності розраховані на меншу кількість дітей. Тому харчування довелося подавати почергово на перервах, страви охолоджувалися, що спричинило скарги від батьків та учнів. Ми провели низку нарад, проаналізували кухонні процеси, переглянули рецептури й способи подачі», — написав Олександр Сєнкевич.

За його словами, у грудні в 23 школах міста готові страви доставлятимуть точно на час подачі.

«Протягом місяця перевіримо ефективність цього варіанту, щоб зрозуміти, чи дійсно він забезпечить тепле, смачне й комфортне харчування. Якщо результат буде позитивним, розширимо цей формат і на інші школи, що працюють очно. Це 51 заклад середньої освіти. Процес організації харчування забезпечує наше міське підприємство», — написав мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич зазначив, що для міської влади важливо отримати відгуки від батьків, щоб мати об’єктивну картину та оперативно реагувати на зауваження.

Також він нагадав, що на наступний рік міськрада планує придбати спеціальні шафи для підтримання температури страв, щоб їжа зберігала тепло значно довше.

Нагадаємо, Миколаїв готує оновлення системи шкільного харчування: комунальне підприємство залучатиме субпідрядників для кейтерингу в школах без кухонь.

Скарги на харчування у школах Миколаєва

Нагадаємо, раніше батьки учнів миколаївських шкіл публікували у соцмережах скарги на безкоштовне харчування — говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна. Після цього ситуацію перевіряли як комунальне підприємство, так і Держпродспоживслужба, яка повідомила, що офіційних скарг не отримувала.

Цього року всі учні з 1 по 11 клас отримують безкоштовні обіди — витрати покривають держава та міський бюджет.

Після звернень батьків Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надіслало запит до управління освіти. У відповідь міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Представництво Уповноваженого заявило, що контролюватиме, як місто усуває недоліки. Раніше влада також повідомляла, що розглядає встановлення камер у шкільних їдальнях.