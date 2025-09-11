Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів

У Миколаєві перевірили якість шкільного харчування. Фото: «МикВісті»

У вівторок, 9 вересня, Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста.

Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Очікуване меню КВП по організації харчування у навчальних закладах. Фото: Держпродспоживслужба

За результатами перевірки закладам надали рекомендації:

Миколаївським ліцеям № 38, 19, 34 та гімназіям № 4, 23, 56 — дотримуватися технології приготування «Курячих нагетсів»;

гімназіям № 29, 46, 47 та ліцею № 28 — звернути увагу на приготування салату з моркви та яблук із соусом «Вінегрет»;

гімназіям № 4, 23, 31, 56 та ліцеям № 2, 22, 34 — покращити подачу фруктів.

фотозвіти зі стравами, які подавали учням 9 вересня. Фото: Держпродспоживслужба фотозвіти зі стравами, які подавали учням 9 вересня. Фото: Держпродспоживслужба

У відомстві також оприлюднили фото, які саме страви отримали школярі того дня.

Нагадаємо, що 10 вересня батьки школярів надіслали свої скарги щодо якості безкоштовного харчування в навчальних закладах. За їхніми словами, порції не відповідають заявленим розмірам, їжа часто холодна, а посуд — брудний.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.