Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують збільшити на 623 мільйони гривень. Фото: Андрій Шинкаренко

Депутатам пропонують збільшити бюджет Миколаєва на 2025 рік більш ніж на 600 мільйонів гривень за рахунок державних субвенцій та перевиконання доходів. Кошти планують спрямувати на освіту, соціальну підтримку, харчування учнів та фінансування комунальних підприємств.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міськради, повідомляють «МикВісті».

За словами директорки департаменту фінансів Віри Святелик, доходи бюджету громади на 2025 рік планують визначити у розмірі 6 мільярдів 430 мільйонів гривень, а видатки — 7 мільярдів 65 мільйонів гривень. Додатково бюджет збільшиться на 300 мільйонів гривень завдяки очікуваному перевиконанню дохідної частини та ще на 323 мільйони гривень від державних субвенцій, що надійшли у міжсесійний період.

Найбільші надходження стосуються освітньої сфери — додатково 284 мільйони гривень освітньої субвенції, 4 мільйони 466 тисяч гривень на передані видатки у сфері освіти, 1 мільйон 180 тисяч гривень на доплати педагогам і 3 мільйони 612 тисяч гривень на покращення гарячого харчування учнів початкових класів. Також громада отримає 30 мільйонів 250 тисяч гривень у межах програми відновлення України.

Засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради 2 вересня. Фото: «МикВісті»

Основні напрями розподілу додаткових коштів:

виконавчий комітет — 44 мільйони 600 тисяч гривень;

«Обласна варта» — 10 мільйонів гривень;

сили оборони — 19 мільйонів 900 тисяч гривень;

управління освіти — 60 мільйонів гривень (з них 21 мільйон 900 тисяч гривень — зарплати, 14 мільйонів гривень — комунальні послуги, 14 мільйонів гривень — харчування дітей);

управління охорони здоров’я — 15 мільйонів гривень на комунальні послуги;

департамент соціального захисту — 29 мільйонів 500 тисяч гривень на компенсацію пільгового проїзду;

управління культури — 12 мільйонів гривень (з них 9 мільйонів гривень — на зоопарк);

управління спорту — 15 мільйонів гривень (1 мільйон гривень на зарплати, 1 мільйон 200 тисяч гривень — одноразові винагороди викладачам);

департамент житлово-комунального господарства — 95 мільйонів гривень (з них 20 мільйонів гривень — статутний капітал «Облтеплоенерго» на когенераційні установки та виплати зарплат працівникам комунальних підприємств).

У міськраді зазначають, що більша частина коштів піде на утримання комунальних підприємств, оплату праці у сфері освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, а також на компенсації соціальних виплат і оплату енергоносіїв.

Окрему дискусію під час засідання викликало фінансування «Обласної варти». На її утримання пропонують виділити додатково 10 мільйонів гривень.

Депутати зауважили, що з міського бюджету вже було спрямовано 20 мільйонів у першому півріччі, а загалом щороку на цю структуру витрачається близько 40 мільйонів гривень.

— Ми фактично самі фінансуємо, передаючи кошти як субвенцію, — сказав депутат Максим Коваленко. — Це дуже дороге задоволення тим більше що місце від цього майже нічого не не отримує, — підтримав депутат Андрій Янтар.

Реклама

Депутат Олександр Береза наголосив, що підприємство суттєво отримує гроші з міського бюджету, але користь від цього для міста не завжди очевидна.

— Підприємство дійсно потужно фінансується з міського бюджету, а з іншого боку місто стикається постійно з випадками вандалізму. Нещодавно був випадок зі знищенням таблички на Нижній набережній. Може, з керівництвом «Обласної варти» варто проговорити, які послуги вони можуть надавати місту. Хоча б щоб патрулювали ключові вулиці в певний період часу, — сказав Олександр Береза.

Андрій Янтар підкреслив, що виділені кошти повинні мати реальну віддачу.

— Гроші треба відпрацьовувати і заробляти, а не просто так з бюджету отримувати по 10 мільйонів гривень, — заявив депутат.

Також пролунала пропозиція призупинити виділення додаткових 10 мільйонів гривень. Проте більшість членів бюджетної комісії її не підтримали.

Запропоновані зміни мають затвердити депутати на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, що депутат міської ради, голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова пропонує повернути депутатам право розписувати бюджет Миколаєва, враховуючи потреби виборців.