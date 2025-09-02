Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    2 вересня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують збільшити на 623 мільйони гривень. Фото: Андрій ШинкаренкоБюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують збільшити на 623 мільйони гривень. Фото: Андрій Шинкаренко

Депутатам пропонують збільшити бюджет Миколаєва на 2025 рік більш ніж на 600 мільйонів гривень за рахунок державних субвенцій та перевиконання доходів. Кошти планують спрямувати на освіту, соціальну підтримку, харчування учнів та фінансування комунальних підприємств.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міськради, повідомляють «МикВісті».

За словами директорки департаменту фінансів Віри Святелик, доходи бюджету громади на 2025 рік планують визначити у розмірі 6 мільярдів 430 мільйонів гривень, а видатки — 7 мільярдів 65 мільйонів гривень. Додатково бюджет збільшиться на 300 мільйонів гривень завдяки очікуваному перевиконанню дохідної частини та ще на 323 мільйони гривень від державних субвенцій, що надійшли у міжсесійний період.

Найбільші надходження стосуються освітньої сфери — додатково 284 мільйони гривень освітньої субвенції, 4 мільйони 466 тисяч гривень на передані видатки у сфері освіти, 1 мільйон 180 тисяч гривень на доплати педагогам і 3 мільйони 612 тисяч гривень на покращення гарячого харчування учнів початкових класів. Також громада отримає 30 мільйонів 250 тисяч гривень у межах програми відновлення України.

Засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради 2 вересня. Фото: «МикВісті»Засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради 2 вересня. Фото: «МикВісті»

Основні напрями розподілу додаткових коштів:

  • виконавчий комітет — 44 мільйони 600 тисяч гривень;

  • «Обласна варта» — 10 мільйонів гривень;

  • сили оборони — 19 мільйонів 900 тисяч гривень;

  • управління освіти — 60 мільйонів гривень (з них 21 мільйон 900 тисяч гривень — зарплати, 14 мільйонів гривень — комунальні послуги, 14 мільйонів гривень — харчування дітей);

  • управління охорони здоров’я — 15 мільйонів гривень на комунальні послуги;

  • департамент соціального захисту — 29 мільйонів 500 тисяч гривень на компенсацію пільгового проїзду;

  • управління культури — 12 мільйонів гривень (з них 9 мільйонів гривень — на зоопарк);

  • управління спорту — 15 мільйонів гривень (1 мільйон гривень на зарплати, 1 мільйон 200 тисяч гривень — одноразові винагороди викладачам);

  • департамент житлово-комунального господарства — 95 мільйонів гривень (з них 20 мільйонів гривень — статутний капітал «Облтеплоенерго» на когенераційні установки та виплати зарплат працівникам комунальних підприємств).

У міськраді зазначають, що більша частина коштів піде на утримання комунальних підприємств, оплату праці у сфері освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, а також на компенсації соціальних виплат і оплату енергоносіїв.

Окрему дискусію під час засідання викликало фінансування «Обласної варти». На її утримання пропонують виділити додатково 10 мільйонів гривень.

Депутати зауважили, що з міського бюджету вже було спрямовано 20 мільйонів у першому півріччі, а загалом щороку на цю структуру витрачається близько 40 мільйонів гривень.

— Ми фактично самі фінансуємо, передаючи кошти як субвенцію, — сказав депутат Максим Коваленко

— Це дуже дороге задоволення тим більше що місце від цього майже нічого не не отримує, — підтримав депутат Андрій Янтар.

Реклама

Депутат Олександр Береза наголосив, що підприємство суттєво отримує гроші з міського бюджету, але користь від цього для міста не завжди очевидна.

— Підприємство дійсно потужно фінансується з міського бюджету, а з іншого боку місто стикається постійно з випадками вандалізму. Нещодавно був випадок зі знищенням таблички на Нижній набережній. Може, з керівництвом «Обласної варти» варто проговорити, які послуги вони можуть надавати місту. Хоча б щоб патрулювали ключові вулиці в певний період часу, — сказав Олександр Береза.

Андрій Янтар підкреслив, що виділені кошти повинні мати реальну віддачу.

— Гроші треба відпрацьовувати і заробляти, а не просто так з бюджету отримувати по 10 мільйонів гривень, — заявив депутат.

Також пролунала пропозиція призупинити виділення додаткових 10 мільйонів гривень. Проте більшість членів бюджетної комісії її не підтримали. 

Запропоновані зміни мають затвердити депутати на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, що депутат міської ради, голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова пропонує повернути депутатам право розписувати бюджет Миколаєва, враховуючи потреби виборців. 

Останні новини про: Місцева політика

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня
Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»
Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних
Реклама

Читайте також:

новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних
Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»
«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

У Миколаєві мешканці страждають від блокування рахунків через «війну» приватних ЖЕКів «Місто для людей» та «Південна»

5 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay