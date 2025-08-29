Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кісельова пропонує Сєнкевичу повернути депутатам право розписувати бюджет для потреб виборців

Депутат міської ради, голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова, фото: «МикВісті»Депутат міської ради, голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова, фото: «МикВісті»

Депутат міської ради, голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова пропонує повернути депутатам право розписувати бюджет Миколаєва, враховуючи потреби виборців. 

З такою пропозицією вона звернулася до мера Олександра Сєнкевича під час онлайн-засідання сесії міської ради 28 серпня, пишуть «МикВісті».

— Прошу надати роз'яснення, як будуть враховані і чи є в принципі мета врахувати депутатські пропозиції в бюджеті 2026 року. Можливо, нам потрібно повертатися до практики, коли депутат мав реальне право на розпис цього бюджету і щоб побажання від виборців були враховані. Тому що зараз у нас цей експрес постійно кудись летить вперед. Ми бачимо, що десь роботи робляться дуже активно і динамічно, а десь щось затихло. Тому я прошу повернутися до практики депутатської рівності, щоб пропозиції всіх депутатів були враховані під час розгляду бюджету, щоб не повертатись до негативних обговорень. Або нікому нічого — все на головні цілі, або якось справедливо враховувати побажання і пропозиції, — сказала Олена Кісельова.

Нагадаємо, що з міського бюджету витратять 16,2 мільйона гривень на новий пішохідний тротуар вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві. У коментарі «МикВісті» депутат міської ради Федір Панченко пояснив, що мешканці мікрорайону Соляні направили відповідне звернення йому та міському голові.

Apple Pay