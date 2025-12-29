Для юних тенісистів у Миколаєві провели святкове тренування до Нового року

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

У понеділок, 29 грудня, для тенісистів Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи провели святкове тренування з нагоди Нового року.

Захід відбувся на закритому тенісному корті на території Центрального стадіону, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Старший тренер Федерації тенісу України в Миколаївській області Микола Гавриленко розповів, що до новорічного тренування долучилися близько 30 вихованців спортшколи. За його словами, 2025 рік для спортсменів був насиченим і результативним.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Цей захід присвячений завершенню сезону, який цього року був для нас дуже вдалим. Ми провели багато заходів і змагань та залучили до занять спортом чимало дітей. Хочу привітати всю тенісну спільноту з Новим роком і побажати успіхів у наступному сезоні. Федерація тенісу України в Миколаївській області спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією планують у наступному році провести ще більше заходів, — зазначив тренер.

Також Микола Гавриленко додав, що тенісна школа не планує йти на канікули та призупиняти навчально-тренувальний процес узимку. Окрім того, у наступному році планують спрямувати фінансування на покращення тенісних кортів.

— Навчально-тренувальний процес і змагання тривають без перерви, навіть узимку. У 2025 році Федерація тенісу України в Миколаївській області планує фінансово допомогти тенісним кортам на Бузькому бульварі, 16. Зокрема, йдеться про реставрацію стіни, покращення покриття кортів та придбання нової сітки. Також ми плануємо провести близько десяти змагань — обласних і всеукраїнських — та фінансово підтримувати спортсменів області, які виїжджатимуть на всеукраїнські турніри, — підсумував Микола Гавриленко.

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренерка відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Щербань зазначила, що цей рік став одним із найуспішніших для школи за останній час: зросла кількість вихованців та покращилася матеріально-технічна база.

— Цей рік для нас був дуже успішним. Ми провели багато змагань і зафіксували значний приріст дітей порівняно з попередніми роками. Попри чотири роки повномасштабної війни, цей сезон став максимально насиченим. У нас з’явився новий керівник кортів, який відповідає за їхній технічний стан — Марк Коноваленко. Завдяки його роботі база покращилася, і ми змогли залучити більше дітей. Це святкове тренування ми організували для того, щоб разом зустріти Новий рік, підбити підсумки сезону та згуртувати дітей. Узимку ми тренуємося окремо, кожен тренер — у своєму залі, тому діти рідше бачаться між собою і майже не змагаються поза межами своїх груп, — розповіла Вікторія Щербань.

Фоторепортаж

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренерки з тенісу Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Катерина Захарова та Вікторія Щербань. Фото: МикВісті

Тренерки з тенісу Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Катерина Захарова та Вікторія Щербань. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Тренування для миколаївських тенісистів з нагоди Нового року. Фото: МикВісті

Нагадаємо, українська збірна увійшла до десятки найсильніших команд світу на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу ITTF World Para Elite Yvelines, який відбувся з 25 по 30 жовтня у французькому місті Івелін. У змаганнях взяли участь параспортсмени з 34 країн, серед яких — і представниці Миколаївщини.