Миколаївські спортсменки здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу у Франції

Спортсменки з Миколаївщини здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу. Фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Українська збірна увійшла до десятки найсильніших команд світу на міжнародному турнірі з паранастільного тенісу ITTF World Para Elite Yvelines, який відбувся з 25 по 30 жовтня у французькому місті Івелін. У змаганнях взяли участь параспортсмени з 34 країн, серед яких — і представниці Миколаївщини.

Як повідомили у пресслужбі Національного комітету спорту інвалідів України, миколаївські спортсменки здобули одразу кілька нагород. Наталія Косміна виборола бронзову медаль в індивідуальній першості серед жінок у класі WS11. Ірина Шинкарьова разом із Максимом Ніколенком завоювали бронзу у змішаних командних змаганнях (клас XD17–20).

Окрім того, Ірина Шинкарьова у парі з нідерландською спортсменкою Аннієк ван Хольт виборола золото у командних жіночих змаганнях (клас WD14–20).

Нагадаємо, раніше Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд.