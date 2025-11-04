  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсменки здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу у Франції

Спортсменки з Миколаївщини здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу. Фото: Національний комітет спорту інвалідів УкраїниСпортсменки з Миколаївщини здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу. Фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Українська збірна увійшла до десятки найсильніших команд світу на міжнародному турнірі з паранастільного тенісу ITTF World Para Elite Yvelines, який відбувся з 25 по 30 жовтня у французькому місті Івелін. У змаганнях взяли участь параспортсмени з 34 країн, серед яких — і представниці Миколаївщини.

Як повідомили у пресслужбі Національного комітету спорту інвалідів України, миколаївські спортсменки здобули одразу кілька нагород. Наталія Косміна виборола бронзову медаль в індивідуальній першості серед жінок у класі WS11. Ірина Шинкарьова разом із Максимом Ніколенком завоювали бронзу у змішаних командних змаганнях (клас XD17–20).

Окрім того, Ірина Шинкарьова у парі з нідерландською спортсменкою Аннієк ван Хольт виборола золото у командних жіночих змаганнях (клас WD14–20).

Нагадаємо, раніше Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд.

Останні новини про: Спорт

Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України
Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві
Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд
Реклама

Читайте також:

новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд
Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві
Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України

Не гріти будинки до 20-22°C, а одягати светри, — голова «Укренерго» про опалювальний сезон

Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт

5 годин тому

Миколаїв витратить ₴24 млн на ремонт дороги від проспекту Центрального до 1-ї Воєнної

Головне сьогодні