Дмитро Полович. Фото: Укрінформ

25-річний миколаївець Дмитро Полович узяв участь у Чемпіонаті світу з пауерліфтингу, де підняв 105 кілограмів. Він став єдиним у світі спортсменом із дитячим церебральним паралічем (ДЦП), якому вдалося досягти такого результату.

Про це Дмитро Полович повідомив на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що виступ на світовому рівні був для нього особливо хвилюючим.

«Тут на штанзі лежала відповідальність за прапор України, неймовірний тиск світової арени і надія кожного з вас. Вдома це був рекорд, а тут — це вже історія!» — написав спортсмен.

Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд. Скрин з Instagram Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд. Скрин з Instagram

Він подякував тренерам та всім, хто підтримував його морально й фінансово.

«Ця перемога — ваша так само, як і моя. Ми зробили це разом!» — додав Дмитро Полович.

Дмитро Полович народився з дитячим церебральним паралічем IV ступеня. Лікарі прогнозували, що він не зможе самостійно ходити чи навіть тримати голову. Завдяки вірі та підтримці матері, Яніни Полович, хлопець не лише став на ноги, а й досяг світового визнання у спорті.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Його тренерка, Анна Куркуріна, відзначила унікальність досягнення спортсмена.

«Він єдиний у світі, хто ламає всі стереотипи, змушує повірити в неможливе. Дмитро доводить, що спорт може стати потужною формою реабілітації для людей із ДЦП вказуючи шлях багатьом тисячам таких самих дітей», — написала вона.

Нагадаємо, що у Миколаєві хочуть придбати обладнання для благоустрою спортивного майданчика в Інгульському районі для людей з інвалідністю. «Тренажери будуть більш інклюзивні саме людей з інвалідністю», зазначив начальник комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.