Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд

Дмитро Полович. Фото: УкрінформДмитро Полович. Фото: Укрінформ

25-річний миколаївець Дмитро Полович узяв участь у Чемпіонаті світу з пауерліфтингу, де підняв 105 кілограмів. Він став єдиним у світі спортсменом із дитячим церебральним паралічем (ДЦП), якому вдалося досягти такого результату.

Про це Дмитро Полович повідомив на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що виступ на світовому рівні був для нього особливо хвилюючим.

«Тут на штанзі лежала відповідальність за прапор України, неймовірний тиск світової арени і надія кожного з вас. Вдома це був рекорд, а тут — це вже історія!» — написав спортсмен.

Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд. Скрин з InstagramМиколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд. Скрин з Instagram
Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд. Скрин з InstagramМиколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд. Скрин з Instagram

Він подякував тренерам та всім, хто підтримував його морально й фінансово.

«Ця перемога — ваша так само, як і моя. Ми зробили це разом!» — додав Дмитро Полович.

Дмитро Полович народився з дитячим церебральним паралічем IV ступеня. Лікарі прогнозували, що він не зможе самостійно ходити чи навіть тримати голову. Завдяки вірі та підтримці матері, Яніни Полович, хлопець не лише став на ноги, а й досяг світового визнання у спорті.

Його тренерка, Анна Куркуріна, відзначила унікальність досягнення спортсмена.

«Він єдиний у світі, хто ламає всі стереотипи, змушує повірити в неможливе. Дмитро доводить, що спорт може стати потужною формою реабілітації для людей із ДЦП вказуючи шлях багатьом тисячам таких самих дітей», — написала вона.

Нагадаємо, що у Миколаєві хочуть придбати обладнання для благоустрою спортивного майданчика в Інгульському районі для людей з інвалідністю. «Тренажери будуть більш інклюзивні саме людей з інвалідністю», зазначив начальник комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

