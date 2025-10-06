  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 15.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Спортивний інвентар на майданчику на Набережній. Скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineСпортивний інвентар на майданчику на Набережній. Скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

У Миколаєві хочуть придбати обладнання для благоустрою спортивного майданчика в Інгульському районі.

Відповідний тендер розміщено на порталі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовником тендеру виступає комунальне підприємство «Миколаївські парки». Фітнес-інвентар вартістю 995 тисяч гривень планують встановити на спортивному майданчику в Інгульському районі.

Поставити обладнання мають до 30 листопада 2025 року. Умови тендеру передбачають відкриті торги без поділу на лоти. Кінцевий строк подання заявок — 13 жовтня 2025 року.

Реклама

У коментарі «МикВісті» начальник комунального підприємства Дмитро Чучмай зазначив, що проєкт буде аналогічним до майданчика, який функціонує на Набережній, але в Інгульському районі буде встановлене більш інклюзивне обладнання.

— Це тренажери. Але вони будуть більш інклюзивні саме людей з інвалідністю. Наразі там виконуються роботи. Будуємо такий майданчик, як на Флотському бульварі. Ми хочемо, щоб такі майданчики були в кожному районі міста. В наступному році, мабуть, в Заводському чи в Корабельному районах будемо робити, — сказав Дмитро Чучмай.

Зазначимо, що новий спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу у Миколаєві влада відкрила майже рік тому.

Проєкт реалізувало комунальне підприємство «Миколаївські парки», і, згідно з кошторисом, він мав обійтись міському бюджету в 6,8 мільйона гривень. За словами директора КП Дмитра Чучмая, використання власних ресурсів підприємства дозволило зекономити 2,3 мільйона гривень. КП відзвітувало, що загальна сума, витрачена на облаштування спортивного майданчика, складає 4 мільйони 620 тисяч 720,2 гривні. Решта коштів, а саме 2 мільйони 208 тисяч 916,8 гривні, витрачатися не буде.

В 2023 році на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень. Керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповідала, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Начальник КП Дмитро Чучмай в свою чергу заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

Останні новини про: Спорт

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг
«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги
З мінімальним відривом: Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі
Реклама

Читайте також:

новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

З мінімальним відривом: Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі
«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги
«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами: треба ₴64 млн

У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Альона Коханчук

Головне сьогодні