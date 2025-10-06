«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі
- Аліса Мелік-Адамян
17:45, 06 жовтня, 2025
У Миколаєві хочуть придбати обладнання для благоустрою спортивного майданчика в Інгульському районі.
Відповідний тендер розміщено на порталі Prozorro, пишуть «МикВісті».
Замовником тендеру виступає комунальне підприємство «Миколаївські парки». Фітнес-інвентар вартістю 995 тисяч гривень планують встановити на спортивному майданчику в Інгульському районі.
Поставити обладнання мають до 30 листопада 2025 року. Умови тендеру передбачають відкриті торги без поділу на лоти. Кінцевий строк подання заявок — 13 жовтня 2025 року.
У коментарі «МикВісті» начальник комунального підприємства Дмитро Чучмай зазначив, що проєкт буде аналогічним до майданчика, який функціонує на Набережній, але в Інгульському районі буде встановлене більш інклюзивне обладнання.
— Це тренажери. Але вони будуть більш інклюзивні саме людей з інвалідністю. Наразі там виконуються роботи. Будуємо такий майданчик, як на Флотському бульварі. Ми хочемо, щоб такі майданчики були в кожному районі міста. В наступному році, мабуть, в Заводському чи в Корабельному районах будемо робити, — сказав Дмитро Чучмай.
Зазначимо, що новий спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу у Миколаєві влада відкрила майже рік тому.
Проєкт реалізувало комунальне підприємство «Миколаївські парки», і, згідно з кошторисом, він мав обійтись міському бюджету в 6,8 мільйона гривень. За словами директора КП Дмитра Чучмая, використання власних ресурсів підприємства дозволило зекономити 2,3 мільйона гривень. КП відзвітувало, що загальна сума, витрачена на облаштування спортивного майданчика, складає 4 мільйони 620 тисяч 720,2 гривні. Решта коштів, а саме 2 мільйони 208 тисяч 916,8 гривні, витрачатися не буде.
В 2023 році на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.
Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень. Керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповідала, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.
Начальник КП Дмитро Чучмай в свою чергу заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».
Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.
