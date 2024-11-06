«Без зайвого пафосу», – Сєнкевич відкрив спортмайданчик на Набережній, що обійшовся бюджету в ₴4,5 млн

Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Сьогодні, 6 листопада, у Миколаєві відкрили новий спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Проєкт реалізувало комунальне підприємство «Миколаївські парки», і, згідно з кошторисом, він мав обійтись міському бюджету в 6,8 мільйона гривень. За словами директора КП Дмитра Чучмая, використання власних ресурсів підприємства дозволило зекономити 2,3 мільйона гривень.

«Ми змогли заощадити кошти міського бюджету, оскільки всі роботи виконували силами нашого комунального підприємства. Ми залучили власну техніку та штатний персонал, що дозволило зекономити 2,3 мільйона гривень», – пояснив Чучмай.

Додамо, що у серпні комунальне підприємство «Миколаївські парки» відзвітувало, що загальна сума, витрачена на облаштування спортивного майданчика, складає 4 мільйони 620 тисяч 720,2 гривні. Решта коштів, а саме 2 мільйони 208 тисяч 916,8 гривні, витрачатися не буде.

Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Своєю чергою, Олександр Сєнкевич закликав містян дбайливо ставитися до нових тренажерів:

«Сьогодні, без зайвого пафосу, на Верхній набережній, у парку на Флотському бульварі, відкрили новий спортивний майданчик. Миколаївці давно потребували місць для занять спортом, і міська рада відповідає на цей запит, створюючи такі острівці здоров’я. Сподіваюся, що жителі міста активно користуватимуться тренажерами та дбайливо ставитимуться до них. Хоча вони захищені від вандалізму, все одно важливо, щоб їх берегли. Подібні майданчики вже успішно функціонують в інших містах України, і я сподіваюсь, що миколаївці оцінять ці тренажери і зможуть займатися спортом безкоштовно».

Олександр Сєнкевич оглядає новий спортивний майданчик, скриншот з відео

Зазначимо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «НикВести» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Раніше повідомлялось, що штат «Миколаївських парків» збільшився у шість разів від початку повномасштабної війни: кажуть, треба ще 400 працівників