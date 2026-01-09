«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

В управлінні охорони здоров’я Миколаєва розповіли чи буде дистанційне навчання, ілюстраційне фото: Київ24

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай повідомила, що зараз немає підстав переводити дітей на дистанційне навчання через негоду.

Про це вона розповіла у коментарі «МикВісті».

Як відомо, через погіршення погодних умов і зниження температури уряд дав рекомендації щодо організації дистанційного навчання та роботи. Остаточні рішення ухвалюють з урахуванням висновків профільних комісій та реальної ситуації в кожному регіоні.

— Справа в тому, що в осінньо-зимовий період у нас завжди спостерігається підвищення захворюваності, і це не залежить ні від чого. Так було 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому — і так буде й через 5, і через 10 років. Восени та взимку зазвичай зростає кількість випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. У дітей це іноді викликає ускладнення, а також збільшується госпіталізація. В будь-якому разі осінньо-зимовий період — це пік захворюваності на різні вірусні інфекції, тому тут немає прямого зв’язку, — сказала Ірина Шамрай.

Вона сказала, що зараз немає підстав переводити дітей Миколаєва на дистанційне навчання через захворюваність.

— Від медицини це залежить лише тоді, коли підвищується епідемічний поріг захворюваності, встановлений для нашої країни. Коли він перевищений, вводиться карантин, і діти не відвідують школу. На сьогоднішній день епідемічного порогу, який рекомендував би обмежити заняття дистанційно через захворюваність серед дитячого населення Миколаєва, немає, — резюмувала Ірина Шамрай.

Негода у Миколаєві: що відомо

Учора, 8 січня, у Миколаєві та області був сильний вітер та сніг. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Своєю чергою, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій попередили про ожеледицю на дорогах.

Згодом кілька бригад «ЕЛУ Автодоріг» провели поверхневе очищення зливових решіток від листя та сміття. У нічний час мали посипати проїзну частину доріг спеціальними реагентами аби запобігти утворенню ожеледиці.

Також учора через погіршення погодних умов впали кілька дерев у різних районах Миколаєва, частина з яких перекрила дороги та пошкодила автомобілі. Зокрема, у мікрорайоні Кульбакине дерево впало та перегородило дорогу. На проспекті Героїв України впала тополя. На вулиці вул. Ігоря Бедзая береза впала на автомобіль. Також на вулиці Колодязній, 16 тополя впала на автівку, і ще одне дерево впало у Варварівці.

У Миколаєві через негоду впали дерева, фото: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради У Миколаєві через негоду впали дерева, фото: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

Зараз у Миколаєві комунальні служби працюють на дорогах міста, усуваючи ожеледицю. Роботи тривають. До робіт залучили дев’ять одиниць спецтехніки комунального підприємства «ЕЛУ автодоріг». Вночі дорожники обробляли магістралі протиожеледними матеріалами. Загалом використали 83 тонни реагентів та охопили маршрути першої, другої і третьої черг, а також міжквартальні проїзди.

Техніка працювала в усіх мікрорайонах міста, зокрема у Малій та Великій Коренихах, Матвіївці й Тернівці. Також бригади комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали розчищення тротуарів і зупинок громадського транспорту.

У Миколаївській області за минулу добу через негоду на дороги висипали близько 200 тонн солі. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, погодні умови поки що не впливають на рух транспорту та роботу критичної інфраструктури.

У Миколаєві починаючи з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.