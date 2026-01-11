Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років

У Раді готують скасування відстрочки для студентів-чоловіків від 25 років. Фото: focus.ua

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобувати вищу, фахову передвищу або професійну освіту.

Про це повідомив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері «Єдиних новин», цитує Hromadske.

За його словами, в оборонному комітеті вже підготовлений до другого читання законопроєкт, який передбачає позбавлення права на відстрочку чоловіків від 25 років, котрі вступають до закладів вищої, професійної передвищої чи професійної освіти. Водночас йдеться не про обмеження доступу до навчання, а виключно про перегляд підстав для відстрочки від мобілізації.

Сергій Бабак зазначив, що такі зміни є жорсткими, однак їх розглядають у контексті безпекових потреб держави.

Він також навів статистику: до повномасштабного вторгнення в системі вищої та фахової передвищої освіти навчалося близько 30 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їхня кількість зросла приблизно до 250 тисяч.

За словами депутата, держава не має права обмежувати громадян у здобутті освіти, однак планує посилити контроль за реальним навчанням студентів. Державна служба якості освіти вже провела низку перевірок, за результатами яких відрахували майже 50 тисяч осіб, які фактично не навчалися, а лише формально перебували у закладах освіти.

Крім того, перевірки стосуватимуться й адміністрацій навчальних закладів, які зараховували таких студентів. Наразі відкрито вісім кримінальних проваджень щодо масового набору чоловіків призовного віку до закладів освіти.

Нагадаємо, що кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

Раніше повідомлялось, що впродовж квітня-серпня 2024 року з українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків віком старше 30 років.