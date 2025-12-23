У Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби через зростання кількості студентів-чоловіків 25+ у коледжах

У Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби, через зростання чоловіків-студентів. Ілюстраційне фото: Dom Fou / Unsplash

У Верховній Раді мають намір обмежити «будь-які можливості для ухилення від виконання військового обовʼязку» після того, як серед чоловіків віком від 25 років зафіксували різке зростання зацікавленості навчанням у коледжах.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У Міністерстві освіти і науки зазначали, що кількість студентів-чоловіків віком від 25 років, які вступили до закладів освіти у 2025 році, скоротилася більш ніж удвічі.

Таку динаміку пов’язують із запровадженням запобіжників і обмежень під час вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) відстежують кількість чоловіків віком від 25 років у кожному закладі.

«Коли ці показники виходять за межі здорового глузду, Державна служба якості освіти проводить перевірки. За їх результатами відбуваються відрахування та підключаються правоохоронні органи. Перевіряється сам факт навчання — є випадки, коли такі студенти фактично не навчаються», — зазначив Микола Трофименко.

Він додав, що найбільше таких випадків зафіксували в закладах фахової передвищої освіти. Зокрема, кількість чоловіків віком від 25 років, які вступили до таких закладів, становила:

у 2022 році — 576;

у 2023 році — 5 953;

у 2024 році — 55 581;

у 2025 році — 24 819.

Сергій Бабак наголосив, що система освіти має використовуватися за призначенням.

«Ми спільно з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюємо над тим, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення від виконання військового обовʼязку, системно переглянути правила та закрити можливі лазівки, водночас зберігаючи баланс між правом на освіту й відповідальністю в умовах воєнного стану», — написав він.

Заступник міністра освіти також повідомив, що наразі готують законопроєкт, який має врегулювати послідовність здобуття освіти, зокрема в закладах професійної та фахової передвищої освіти.

«Якщо людина вступає до 25 років, навчання є послідовним, і вона має право на відстрочку. Якщо ж вступ відбувається після 25 років або це друга чи третя освіта, права на відстрочку від мобілізації немає», — пояснив Микола Трофименко.

Нагадаємо, навесні Міністерство освіти та науки очікувало, що за підсумками весняної сесії значна кількість студентів-чоловіків буде відрахована.

Раніше повідомлялось, що впродовж квітня-серпня 2024 року з українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків віком старше 30 років.