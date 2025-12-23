 У Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби через зростання кількості студентів-чоловіків 25+ у коледжах

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • 3.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби через зростання кількості студентів-чоловіків 25+ у коледжах

Ілюстраційне фото: Dom Fou / UnsplashУ Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби, через зростання чоловіків-студентів. Ілюстраційне фото: Dom Fou / Unsplash

У Верховній Раді мають намір обмежити «будь-які можливості для ухилення від виконання військового обовʼязку» після того, як серед чоловіків віком від 25 років зафіксували різке зростання зацікавленості навчанням у коледжах.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У Міністерстві освіти і науки зазначали, що кількість студентів-чоловіків віком від 25 років, які вступили до закладів освіти у 2025 році, скоротилася більш ніж удвічі.

Реклама

Таку динаміку пов’язують із запровадженням запобіжників і обмежень під час вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) відстежують кількість чоловіків віком від 25 років у кожному закладі.

«Коли ці показники виходять за межі здорового глузду, Державна служба якості освіти проводить перевірки. За їх результатами відбуваються відрахування та підключаються правоохоронні органи. Перевіряється сам факт навчання — є випадки, коли такі студенти фактично не навчаються», — зазначив Микола Трофименко.

Він додав, що найбільше таких випадків зафіксували в закладах фахової передвищої освіти. Зокрема, кількість чоловіків віком від 25 років, які вступили до таких закладів, становила:

  • у 2022 році — 576;

  • у 2023 році — 5 953;

  • у 2024 році — 55 581;

  • у 2025 році — 24 819.

Сергій Бабак наголосив, що система освіти має використовуватися за призначенням.

«Ми спільно з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюємо над тим, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення від виконання військового обовʼязку, системно переглянути правила та закрити можливі лазівки, водночас зберігаючи баланс між правом на освіту й відповідальністю в умовах воєнного стану», — написав він.

Заступник міністра освіти також повідомив, що наразі готують законопроєкт, який має врегулювати послідовність здобуття освіти, зокрема в закладах професійної та фахової передвищої освіти.

«Якщо людина вступає до 25 років, навчання є послідовним, і вона має право на відстрочку. Якщо ж вступ відбувається після 25 років або це друга чи третя освіта, права на відстрочку від мобілізації немає», — пояснив Микола Трофименко.

Нагадаємо, навесні Міністерство освіти та науки очікувало, що за підсумками весняної сесії значна кількість студентів-чоловіків буде відрахована.

Раніше повідомлялось, що впродовж квітня-серпня 2024 року з українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків віком старше 30 років.

Останні новини про: Освіта

Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію
МОН розширить перелік національних іспитів інших країн, які визнаватимуть на рівні з НМТ при вступі у виші України
У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках
Реклама

Читайте також:

новини

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках

Анна Гакман
новини

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова Миколаївської райради та ще 3 депутати склали повноваження

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках
МОН розширить перелік національних іспитів інших країн, які визнаватимуть на рівні з НМТ при вступі у виші України
Школи Одеси на тиждень переходять на дистанційне навчання через безпекову ситуацію

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

3 години тому

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Головне сьогодні