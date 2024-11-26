Боротьба з «профанацією»: з українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків мобілізаційного віку

З ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків мобілізаційного віку. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Впродовж квітня-серпня 2024 року з українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків віком старше 30 років.

За словами заступника міністра освіти Михайла Винницького, це боротьба з використанням вищої освіти для ухилення від військової служби.

Він розповів, що МОН разом з Державною службою якості освіти провели перевірки серед студентів-чоловіків мобілізаційного віку.

«Із закладів вищої освіти України відраховано 23448 здобувачів освіти чоловічої статі віком 30+. Причини відрахування — неуспішність, неявка на заняттях, інше. Мабуть відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи, але з іншої сторони це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти. І за таке дбайливе ставлення до забезпечення якості освітнього процесу слід подякувати керівникам наших університетів», — вважає Винницький.

За його словами, такі відрахування є показником того, що система вищої освіти «самоочищується».

Крім того, поліція відкрила вісім кримінальних проваджень проти посадовців вишів, а Міністерство освіти позбавило ліцензії низку закладів вищої освіти, де масово зараховували чоловіків призовного віку, публічно рекламуючи свої «послуги» по ухиленню від служби.

Раніше повідомлялось, що МОН планує скоротити кількість закладів вищої освіти до близько 100, хоча до початку укрупнення їх налічувалося близько 130.