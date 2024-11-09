МОН планує скоротити кількість університетів до 100, зараз їх на 20 більше

Міністерство освіти й науки України планує скоротити кількість закладів вищої освіти до близько 100, хоча до початку укрупнення їх налічувалося близько 130.

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький у подкасті Дофамін для освіти.

Він зазначив, що наразі в Україні працює 121 університет, однак у майбутньому їх залишиться близько сотні.

Цей показник стосується лише університетів, що підпорядковуються Міністерству освіти, і не включає військові академії, а також університети під керівництвом Міністерства внутрішніх справ, охорони здоров’я, культури та стратегічних комунікацій.

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— Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тисяч випускників шкіл. Цього року буде трохи більше ніж 300 тисяч випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тисяч реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тисяч. Очевидно, її треба зменшувати, — сказав Михайло Винницький.

За його словами, середня кількість студентів у європейських університетах становить близько 10 тисяч, тоді як в Україні - лише 5,7 тисячі.

Він також наголосив, що в Україні ніколи не буде лише 20−30 університетів через важливий феномен — містоутворювальні заклади освіти, такі як університети в Острозі, Глухові, Ніжині, Білій Церкві та Дрогобичі. За його словами, у деяких містах уже вдалося оптимізувати мережу вишів, проте в інших цей процес ще не розпочався.

Михайло Винницький зазначив, що процес укрупнення університетів відбувається нерівномірно: у Львові вже проведено значну роботу, в Одесі цей процес лише планується, у Дніпрі зроблено чимало, а в Києві є певні досягнення. Однак Харків залишається болісною темою через постійні обстріли, що унеможливлюють модернізацію мережі.

Посадовець підкреслив, що зменшення кількості закладів освіти не є самоціллю.

— Це не про економію коштів. Це про створення спроможних спільнот, які мають певну вагу, де студенти мають можливість вибору індивідуальних освітніх траєкторій, де є можливість інвестувати в наукову інфраструктуру, — підсумував Михайло Винницький.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В МОН кажуть — на студентів трансформація не вплине

Студенти продовжать навчатися за обраними спеціальностями без зміни умов. Проте нових вступників реорганізація все ж торкнеться, як саме, наразі не пояснюється.

Крім того, заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути або факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.