На Миколаївщині 7 грудня не буде світла до 17 годин: графіки ГПВ

У Миколаєві та в області у неділю, 7 грудня, заплановані чергові відключення електроенергії. Залежно від підчерги окремі споживачі можуть залишатися без світла до 17 годин.

«Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень, які діятимуть упродовж дня — з 00:00 до 23:59.

Попередній розподіл відключень за підчергами виглядає так:

1.1 – 00:00–03:00; 06:30–13:30; 17:00–22:30

Всього: 15 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30–00:00

Всього: 17 годин

2.1 – 03:00–10:00; 13:30–20:30

Всього: 14 годин

2.2 – 00:00–03:00; 06:30–10:00; 13:30–20:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

3.1 – 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30–00:00

Всього: 1 4 годин

3.2 – 06:30–10:00; 11:30–13:30; 17:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

4.1 – 05:30–10:00; 13:30–20:30

Всього: 11 годин 30 хвилин

4.2 – 00:00–06:30; 10:00–13:30; 17:00–20:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

5.1 – 00:00–03:00; 06:30–13:30; 17:00–00:00

Всього: 17 годин

5.2 – 00:00–03:00; 10:00–17:00; 20:30–00:00

Всього: 13 годин

6.1 – 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30–00:00

Всього: 14 годин

6.2 – 03:00–10:00; 13:30–19:30

Всього: 13 годин

Енергетики також попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

За його словами, у місті відпрацювали кілька етапів дій на випадок тривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Водночас він визнає, що в умовах війни передбачити ситуацію наперед складно.