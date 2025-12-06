  • субота

На Миколаївщині 7 грудня не буде світла до 17 годин: графіки ГПВ

У Миколаєві змінили графіки відключень. Фото «МикВісті»У Миколаєві змінили графіки відключень. Фото «МикВісті»

У Миколаєві та в області у неділю, 7 грудня, заплановані чергові відключення електроенергії. Залежно від підчерги окремі споживачі можуть залишатися без світла до 17 годин.

«Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень, які діятимуть упродовж дня — з 00:00 до 23:59.

Попередній розподіл відключень за підчергами виглядає так:

  • 1.1 – 00:00–03:00; 06:30–13:30; 17:00–22:30
    Всього: 15 годин 30 хвилин
  • 1.2 – 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30–00:00
    Всього: 17 годин
  • 2.1 – 03:00–10:00; 13:30–20:30
    Всього: 14 годин
  • 2.2 – 00:00–03:00; 06:30–10:00; 13:30–20:30
    Всього: 13 годин 30 хвилин
  • 3.1 – 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30–00:00
    Всього: 14 годин
  • 3.2 – 06:30–10:00; 11:30–13:30; 17:00–00:00
    Всього: 12 годин 30 хвилин
  • 4.1 – 05:30–10:00; 13:30–20:30
    Всього: 11 годин 30 хвилин
  • 4.2 – 00:00–06:30; 10:00–13:30; 17:00–20:30
    Всього: 13 годин 30 хвилин
  • 5.1 – 00:00–03:00; 06:30–13:30; 17:00–00:00
    Всього: 17 годин
  • 5.2 – 00:00–03:00; 10:00–17:00; 20:30–00:00
    Всього: 13 годин
  • 6.1 – 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30–00:00
    Всього: 14 годин
  • 6.2 – 03:00–10:00; 13:30–19:30
    Всього: 13 годин

Енергетики також попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

За його словами, у місті відпрацювали кілька етапів дій на випадок тривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Водночас він визнає, що в умовах війни передбачити ситуацію наперед складно.

