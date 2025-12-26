 Ліцензію на другий блок Південноукраїнської АЕС продовжили до 2035 року

Другому енергоблоку Південноукраїнської АЕС продовжили ліцензію до 2035 року

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплексПівденноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила ліцензію на експлуатацію енергоблоку №2 Південноукраїнської АЕС до кінця 2035 року.

Про це повідомили в АТ «Енергоатом».

Як зазначається, 25 грудня Держатомрегулювання дозволило подальшу роботу другого енергоблоку ще на десять років. Дозвільні документи голова відомства Олег Коріков передав т.в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Павлу Ковтонюку.

Ліцензію на другий блок Південноукраїнської АЕС продовжили до 2035 року. Фото: ЕнергоатомЛіцензію на другий блок Південноукраїнської АЕС продовжили до 2035 року. Фото: Енергоатом

Рішення ухвалили за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, яка підтвердила безпечність подальшої експлуатації енергоблоку. Голова Держатомрегулювання підкреслив, що Ліцензійна комісія оцінила усі необхідні фактори перед тим, як ухвалити це рішення.

— Під час ухвалення рішення було враховано результати громадських обговорень та засідання Колегії Держатомрегулювання. Це дозволяє експлуатувати блок до 31 грудня 2035 року — до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки, — підкреслив Олег Коріков.

За словами генерального директора Південноукраїнської АЕС Вячеслава Стоянова, підготовка до ліцензування відбувалася з урахуванням попереднього досвіду. Це дозволило уникнути довготривалої зупинки енергоблоку та зберегти необхідні обсяги виробництва електроенергії, що особливо важливо в нинішніх умовах.

Нагадаємо, раніше, 23 грудня, через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії.

Головне сьогодні