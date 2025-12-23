Через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії: у восьми областях є знеструмлення

Через масовану атаку Росії 23 грудня українські АЕС вимушено знизили генерацію. Фото: Енергоатом

Унаслідок масованої російської атаки 23 грудня українські атомні електростанції були змушені знизити генерацію електроенергії. Водночас у низці регіонів зафіксували масштабні знеструмлення споживачів.

Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

— Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі, — зазначив він.

Артем Некрасов наголосив, що удари по інфраструктурі, яка забезпечує живлення потреб АЕС України є грубим порушенням норм ядерної безпеки.

Також, за його словами, станом на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Через обстріли зафіксували відключення електроенергії у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

На Одещині також триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Нагадаємо, увечері 22 грудня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару були пошкоджені об’єкти припортової інфраструктури та цивільне судно.