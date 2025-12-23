 Через масовану атаку Росії 23 грудня українські АЕС вимушено знизили генерацію

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії: у восьми областях є знеструмлення

Через масовану атаку Росії 23 грудня українські АЕС вимушено знизили генерацію. Фото: ЕнергоатомЧерез масовану атаку Росії 23 грудня українські АЕС вимушено знизили генерацію. Фото: Енергоатом

Унаслідок масованої російської атаки 23 грудня українські атомні електростанції були змушені знизити генерацію електроенергії. Водночас у низці регіонів зафіксували масштабні знеструмлення споживачів.

Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

— Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі, — зазначив він.

Артем Некрасов наголосив, що удари по інфраструктурі, яка забезпечує живлення потреб АЕС України є грубим порушенням норм ядерної безпеки.

Також, за його словами, станом на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Через обстріли зафіксували відключення електроенергії у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

На Одещині також триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Нагадаємо, увечері 22 грудня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару були пошкоджені об’єкти припортової інфраструктури та цивільне судно.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони, авіація та артилерія: РФ атакувала десятки сіл і міст Херсонщини, є поранені
Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня
«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення
Реклама

Читайте також:

новини

Голова Миколаївської райради та ще 3 депутати склали повноваження

Альона Коханчук
новини

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Юлія Бойченко
новини

«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

Аліна Квітко
новини

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення
Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня
Дрони, авіація та артилерія: РФ атакувала десятки сіл і міст Херсонщини, є поранені

ІНЦИДЕНТ

«Йшов, послизнувся і впав, проштрикнувши стегно», — депутат Андрєєв пояснив своє поранення на полюванні

ПОЛІТИКА

Голова Миколаївської райради та ще 3 депутати склали повноваження

3 години тому

Тест на прозорість: Чому миколаївські посадовці засекретили інформацію, яку МикВісті відкрито надали у Кабміні

Головне сьогодні