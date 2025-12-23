Росія знову атакувала Одесу: постраждали порт і цивільне судно

Через російську атаку Одеси постраждали порт і цивільне судно. Фото: ОК «Південь», для ілюстрації

Увечері 22 грудня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені об’єкти припортової інфраструктури та цивільне судно.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що інформація про постраждалих не надходила. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Слід зазначити, що Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з забезпеченням та захистом енергетики. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання в області, створюючи локальні зони блекаутів. І такий сценарій може повторитися й в інших частинах України.

За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, додатковим чинником вразливості Одещини є портова інфраструктура, яка потребує безперебійного електропостачання. Від її роботи залежить експорт і функціонування критично важливих об’єктів, що створює додаткове навантаження на енергосистему Одещини та підвищує її чутливість до атак.