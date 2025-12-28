У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки

Пожежа в одному з магазинів Києва, фото ДСНС узяте для ілюстрації

У Снігурівці Миколаївської області через займання електрощитової сталася пожежа в промисловому магазині. Власник загасив її самостійно «на незначній площі» до прибуття рятувальників.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом впродовж 27-28 грудня на території області сталося три пожежі, ще дві з яких виникло в житловому секторі у Миколаєві.

Перша пожежа сталася в житловому будинку. Вогнеборці ліквідували її на площі 40 квадратних метрів.

А вранці 28 грудня горіло перекриття житлового будинку. Пожежу площею 10 квадратних метрів оперативно загасили рятувальники.

«Оперативними діями вогнеборців вдалось вберегти від знищення два житлових будинки», — додали в ДСНС.

Нагадаємо, 22 грудня у Снігурівці сталася пожежа у складському приміщенні місцевого магазину. Площа займання становить близько 200 квадратних метрів.