У Снігурівці сталася пожежа на складі магазину: вигоріло 200 квадратних метрів

Наслідки пожежі на складі в Снігурівці 22 грудня. Фото: ДСНС

Вдень 22 грудня у Снігурівці сталася пожежа у складському приміщенні місцевого магазину. Площа займання становить близько 200 квадратних метрів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що через значну кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився. До ліквідації пожежі залучили відділення місцевого підрозділу ДСНС. Додатково на місце події направили підрозділи з сусідніх районів та мобільно-оперативну групу Головного управління.

Реклама

Загалом на місці працювали сім одиниць техніки, зокрема чотири автоцистерни ДСНС.

Органи місцевої влади перебували у постійному контакті з офіцером-рятувальником громади та надавали сприяння для забезпечення ефективної ліквідації пожежі.

Станом на 12:01 пожежу локалізували, роботи з її ліквідації тривають. Причини виникнення загоряння встановлюються.

Наслідки пожежі на складі в Снігурівці 22 грудня. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі на складі в Снігурівці 22 грудня. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі на складі в Снігурівці 22 грудня. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі на складі в Снігурівці 22 грудня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки.