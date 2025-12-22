У Снігурівці сталася пожежа на складі магазину: вигоріло 200 квадратних метрів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:03, 22 грудня, 2025
-
Вдень 22 грудня у Снігурівці сталася пожежа у складському приміщенні місцевого магазину. Площа займання становить близько 200 квадратних метрів.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що через значну кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився. До ліквідації пожежі залучили відділення місцевого підрозділу ДСНС. Додатково на місце події направили підрозділи з сусідніх районів та мобільно-оперативну групу Головного управління.
Загалом на місці працювали сім одиниць техніки, зокрема чотири автоцистерни ДСНС.
Органи місцевої влади перебували у постійному контакті з офіцером-рятувальником громади та надавали сприяння для забезпечення ефективної ліквідації пожежі.
Станом на 12:01 пожежу локалізували, роботи з її ліквідації тривають. Причини виникнення загоряння встановлюються.
Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.