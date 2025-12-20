 У Миколаєві після атак дронів знищено гаражі та автівку

  • субота

    20 грудня, 2025

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор

У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки.

Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що горів легковий автомобіль на території автогаражного кооперативу площею 50 квадратів. Пожежу ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль.

У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС
У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС
У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС
У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС
У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС
У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві через відключення електроенергії на маршрутах сьогодні курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині під час пожежі загинув чоловік
В Одесі через вибух повербанку сталася пожежа в квартирі
Через пожежі на Миколаївщині горіли будинок та автомобіль
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Через пожежі на Миколаївщині горіли будинок та автомобіль
В Одесі через вибух повербанку сталася пожежа в квартирі
На Миколаївщині під час пожежі загинув чоловік

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

9 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні