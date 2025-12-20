У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор. Фото: ДСНС

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки.

Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що горів легковий автомобіль на території автогаражного кооперативу площею 50 квадратів. Пожежу ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль.

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві через відключення електроенергії на маршрутах сьогодні курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.