 У Миколаєві курсуватимуть автобуси з автономним ходом

Через відключення світла у Миколаєві курсують 37 тролейбусів з автономним ходом

У Миколаєві через відключення світла на маршрути вийшли 37 тролейбусів. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві через відключення світла на маршрути вийшли 37 тролейбусів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві через відключення електроенергії на маршрутах сьогодні курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Водночас рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинено.

Міська влада просить пасажирів уважно стежити за маршрутом руху, оскільки водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

«Просимо пасажирів уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку», — звернувся до містян міський голова.

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

