Атака дронів на Миколаївщину: три райони без світла

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото для ілюстрації МикВісті

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська масово атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів. Енергетики поступово відновлюють подачу світла споживачам.

Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури з ночі працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Опалення, водопостачання та водовідведення забезпечені.

Також проводяться заходи для стабільної роботи мобільного зв’язку.

У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено сім гаражів, два легкові автомобілі та трактор. Постраждалих немає.

Крім того, у Миколаївському районі ворог атакував Очаківську та Куцурубську громади FPV-дронами, а також обстріляв Куцурубську громаду з артилерії. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що ввечері, 19 грудня, російські війська завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинули 7 людей, ще близько 15 осіб отримали поранення. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.