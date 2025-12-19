 Обстріл порту в Одесі 19 грудня: 7 людей загинули, 15 — поранено

Клуб

Росія вдарила балістикою по порту в Одесі: 7 людей загинули, 15 — поранено

Ввечері, 19 грудня, російські війська завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинули 7 людей, ще близько 15 осіб отримали поранення. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок удару також пошкоджено вантажні автомобілі та спеціальну техніку, які перебували на території порту.

«Світ же має відповідно реагувати та посилювати санкційний тиск на країну-агресора», — наголосив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, упродовж ночі 18 грудня та дня 19 грудня російська армія масовано била по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету з касетною бойовою частиною

