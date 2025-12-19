Росіяни продовжують масовано обстрілювати міст у Маяках: ударили балістикою з касетною бойовою частиною

Росія ударила балістикою та 15 шахедами по мосту у Маяках 19 грудня. Фото: скріншот з відео

Російська армія продовжує атакувати транспорту інфраструктуру Одеської області. Упродовж ночі та дня 19 грудня вони масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, вночі по мосту в Маяках було випущено 10 безпілотників типу Shahed, ще до п’яти дронів атакували об’єкт удень.

Окрім цього, вдень російські війська ударили балістичною ракетою з касетною бойовою частиною.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Удень по мосту вдарила балістика. На відео ви бачите, що заряд був касетний. Навіщо? Касета не пошкодить міст, касета вб'є мирних людей навколо мосту в черзі», — написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уточнили, що на автодорозі М-15 обмежено рух від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку села Маяки.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.