 Росія ударила балістикою та 15 шахедами по мосту у Маяках 19 грудня

Росіяни продовжують масовано обстрілювати міст у Маяках: ударили балістикою з касетною бойовою частиною

Росія ударила балістикою та 15 шахедами по мосту у Маяках 19 грудня. Фото: ФлешРосія ударила балістикою та 15 шахедами по мосту у Маяках 19 грудня. Фото: скріншот з відео

Російська армія продовжує атакувати транспорту інфраструктуру Одеської області. Упродовж ночі та дня 19 грудня вони масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, вночі по мосту в Маяках було випущено 10 безпілотників типу Shahed, ще до п’яти дронів атакували об’єкт удень.

Окрім цього, вдень російські війська ударили балістичною ракетою з касетною бойовою частиною.

«Удень по мосту вдарила балістика. На відео ви бачите, що заряд був касетний. Навіщо? Касета не пошкодить міст, касета вб'є мирних людей навколо мосту в черзі», — написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уточнили, що на автодорозі М-15 обмежено рух від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку села Маяки.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

