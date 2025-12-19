Рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів. Фото: dumskaya.net

Рух вантажного транспорту автомобільною дорогою «Одеса — Рені» припинили через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

— Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса — Рені, — написав він у Телеграм.

Також керівник Одеської ОВА закликав перевізників та транспортні кампанії врахувати ці обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, рух автотрасою припинили ще 18 грудня після удару ворожого дрона по мосту в Маяках, однак уночі його тимчасово відновили. Вранці ж через повітряні тривоги та нові спроби атак у цій місцевості влада ухвалила рішення повністю закрити трасу «Одеса — Рені» для проїзду вантажівок.

Перекрита ділянка траси. Фото: Поліція Одеської області

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уточнили, що на автодорозі М-15 обмежено рух від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку села Маяки. Об’їзд транспорту здійснюється автодорогою М-16 у напрямку населеного пункту Кучургани. Також перекрито з’їзд з автодороги «Київ—Одеса».

Нагадаємо, у зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.