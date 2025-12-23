 Пожежі на Миколаївщині 22 грудня: горіли будинки, авто та склад

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж

На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Упродовж доби, 22 грудня, на території Миколаївської області рятувальники загасили шість пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Чотири займання сталися у житловому секторі. Зокрема, у Миколаєві горів будинок на площі 10 квадратних метрів, а також сміття у підвальному приміщенні п’ятиповерхівки.

У селі Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району спалахнула кімната в приватному житлі — вогонь охопив 20 квадратних метрів. Ще одну пожежу зафіксували в селі Велика Мечетня Кривоозерської громади Первомайського району, де загорівся дах однієї із хат.

На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Крім того, рятувальники ліквідували займання моторного відсіку легкового автомобіля Citroën Berlingo.

На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, у місті Снігурівка сталася масштабна пожежа — загорілося складське приміщення магазину. Вогонь поширився на площу близько 200 квадратних метрів.

Раніше Володимир Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор
У Снігурівці сталася пожежа на складі магазину: вигоріло 200 квадратних метрів
Через пожежі на Миколаївщині горів будинок та дерев’яні стелажі
Реклама

Читайте також:

новини

Голова Миколаївської райради та ще 3 депутати склали повноваження

Альона Коханчук
новини

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Юлія Бойченко
новини

«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

Аліна Квітко
новини

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Через пожежі на Миколаївщині горів будинок та дерев’яні стелажі
У Снігурівці сталася пожежа на складі магазину: вигоріло 200 квадратних метрів
У Миколаєві після атаки дронів знищені гаражі, автомобіль і трактор

ІНЦИДЕНТ

«Йшов, послизнувся і впав, проштрикнувши стегно», — депутат Андрєєв пояснив своє поранення на полюванні

ПОЛІТИКА

Голова Миколаївської райради та ще 3 депутати склали повноваження

3 години тому

Тест на прозорість: Чому миколаївські посадовці засекретили інформацію, яку МикВісті відкрито надали у Кабміні

Головне сьогодні