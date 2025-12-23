Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
12:00, 23 грудня, 2025
-
Упродовж доби, 22 грудня, на території Миколаївської області рятувальники загасили шість пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Чотири займання сталися у житловому секторі. Зокрема, у Миколаєві горів будинок на площі 10 квадратних метрів, а також сміття у підвальному приміщенні п’ятиповерхівки.
У селі Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району спалахнула кімната в приватному житлі — вогонь охопив 20 квадратних метрів. Ще одну пожежу зафіксували в селі Велика Мечетня Кривоозерської громади Первомайського району, де загорівся дах однієї із хат.
Крім того, рятувальники ліквідували займання моторного відсіку легкового автомобіля Citroën Berlingo.
Нагадаємо, вчора, 22 грудня, у місті Снігурівка сталася масштабна пожежа — загорілося складське приміщення магазину. Вогонь поширився на площу близько 200 квадратних метрів.
Раніше Володимир Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.