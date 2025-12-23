Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж

На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Упродовж доби, 22 грудня, на території Миколаївської області рятувальники загасили шість пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Чотири займання сталися у житловому секторі. Зокрема, у Миколаєві горів будинок на площі 10 квадратних метрів, а також сміття у підвальному приміщенні п’ятиповерхівки.

У селі Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району спалахнула кімната в приватному житлі — вогонь охопив 20 квадратних метрів. Ще одну пожежу зафіксували в селі Велика Мечетня Кривоозерської громади Первомайського району, де загорівся дах однієї із хат.

На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Крім того, рятувальники ліквідували займання моторного відсіку легкового автомобіля Citroën Berlingo.

На Миколаївщині за добу загасили шість пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, у місті Снігурівка сталася масштабна пожежа — загорілося складське приміщення магазину. Вогонь поширився на площу близько 200 квадратних метрів.

Раніше Володимир Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів.