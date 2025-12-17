Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

Рятувальники. Фото: ДСНС Одеської області

Президент України Володимир Зеленський подякував українським рятувальникам, які щодня ліквідують наслідки російських обстрілів на півдні країни.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні. Зокрема глава держави відзначив роботу працівників ДСНС в Одеській області, де після нещодавніх ударів ворога тривають аварійно-рятувальні роботи.

— Відзначу особливо наших рятувальників — працівників ДСНС, передусім на Півдні України, там, де багато роботи після нещодавніх російських ударів. Одеська область, саме – Юрій Афанасьєв, Руслан Бобок, Євген Бєльченко, Віталій Бурлак, Віталій Грицак, Сергій Лєпший, Олексій Маломан, Андрій Мандзюк, Сергій Морозов, Олександр Семенов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам в Одесі й області! — наголосив він.

Також у зверненні президент відзначив рятувальників ДСНС України на Миколаївщині.

— Також ДСНС України на Миколаївщині, і це Олександр Бабій, Владислав Вознюк, Дмитро Зарванський, Андрій Кравченко, Володимир Крицький. Дякую вам і вашим колегам! Кожен наш регіон, кожне місто, кожна громада мають розраховувати на повну ефективність екстрених служб, енергетичних компаній, кожної установи влади. Уряд України повинен допомагати максимально, і ресурси під це забезпечуємо, зокрема, нашою роботою з партнерами, — сказав Володимир Зеленський.

