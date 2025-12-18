Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 грудня, деякі споживачі у центрі Миколаєва до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Внаслідок аварії на пр. Миру — Ізмалкова припинили водопостачання:

від вулиці Ізмалкова до вулиці В. Чорновола;

від проспекту Миру до вулиці Вінграновського.

Для виконання ремонтних робіт припинили водопостачання на вул. Космонавтів, 126/2 та Космонавтів 124 А.

Про повернення водопостачання обіцяють повідомити окремо

