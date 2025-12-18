 Відключення води 18 грудня 2025 року у Миколаєві: адреси

    18 грудня, 2025

    Миколаїв

Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Архівне фото: «МикВісті»Відключення води. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 грудня, деякі споживачі у центрі Миколаєва до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Внаслідок аварії на пр. Миру — Ізмалкова припинили водопостачання:

  • від вулиці Ізмалкова до вулиці В. Чорновола;
  • від проспекту Миру до вулиці Вінграновського.

Для виконання ремонтних робіт припинили водопостачання на вул. Космонавтів, 126/2 та Космонавтів 124 А.

Про повернення водопостачання обіцяють повідомити окремо

Читайте також статтю «МикВісті»: «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?»

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

