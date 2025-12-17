Миколаїв атакували дроном «Молнія»: пошкоджено будинок, автобус та газову мережу

Атака на Миколаїв. Фото: ілюстративне, архів «МикВісті»

У середу, 17 грудня, близько 19:20 російські війська атакували місто ударним безпілотником. За попередньою інформацією йдеться про БпЛА типу «Молнія».

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Унаслідок обстрілу вибило вікна в дев’ятиповерховому житловому будинку, пошкоджено автобус та газову мережу. Інформації про постраждалих на цей час немає.

Як зазначив миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич, комунальні та аварійні служби вже працюють на місцях. Наразі оцінюються обсяги робіт, аби розуміти скільки працівників комунального підприємства залучити для ліквідації наслідків атаки.

У Миколаївській філії «Газмережі» показали наслідки російського удару по газовій інфраструктурі міста.

Обстріли Миколаєва 17 грудня дроном «Молнія». Фото: Миколаївська філія "Газмережі"

«У результаті обстрілу вночі без теплопостачання залишилися кілька сотень мешканців дев’ятиповерхового будинку. Наші фахівці оперативно прибули на місце влучання та вже працюють над ліквідацією аварійної ситуації. Ми докладаємо всіх зусиль, аби якнайшвидше відновити газопостачання для мешканців», – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, станом на 17 грудня через російські обстрілів Миколаївської області довкіллю завдано збитків на суму понад 57 мільйонів гривень.