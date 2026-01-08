Підприємці Миколаївщини сплатили майже ₴2 млрд єдиного податку за рік

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

У 2025 році підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів 1,9 мільярда гривень єдиного податку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 14,5% або на 236,1 мільйона гривень більше, ніж за минулий рік. Цей податок забезпечив 16,3% усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Основну частину коштів сплатили фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування — 1,2 мільярда гривень. Від юридичних осіб-спрощенців до бюджетів громад Миколаївщини надійшло 157 миільйонів гривень.

Крім того, сільгосптоваровиробники області — платники єдиного податку IV групи — перерахували до місцевих бюджетів ще 541,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що до місцевих бюджетів Миколаївщини за рік надійшло майже 11,5 мільярда гривень.