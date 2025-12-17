 Обстріли Миколаївщини завдали довкіллю понад ₴57 млн збитків

Обстріли Миколаївщини завдали довкіллю понад ₴57 млн збитків

Наслідки обстрілу Миколаївщини 13 грудня. Ілюстраційне фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини 13 грудня. Ілюстраційне фото: ДСНС

Через російські обстрілів Миколаївської області довкіллю завдано збитків на суму понад 57 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними інспекції, через пожежу на одному з сільськогосподарських підприємств згоріло 954 тонни паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Це призвело до викиду понад 3 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу. Сума завданої шкоди перевищила 56 мільйонів гривень.

Крім того, наприкінці жовтня внаслідок обстрілу трансформаторної підстанції у Миколаївському районі сталася пожежа майже 60 тонн трансформаторної оливи. Обсяг викидів забруднювальних речовин становив 205,67 тонни, а сума збитків перевищила 1 мільйон гривень.

Оцінку шкоди проводили за результатами обстежень екологічних інспекторів на підставі інформації від органів влади та у взаємодії з підприємствами, що постраждали внаслідок обстрілів.

У Держекоінспекції зазначають, що горіння паливно-мастильних матеріалів спричиняє масові викиди токсичних речовин, зокрема діоксиду сірки, оксидів азоту, важких металів, сажі та канцерогенів. Це суттєво погіршує якість повітря та становить загрозу для здоров’я населення.

Нагадаємо, дві атаки Росії по припортовій інфраструктурі призвели до забруднення акваторії Сухого лиману на Одещині, збитки довкіллю сягнули майже 14 мільярдів гривень.

