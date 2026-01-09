До 35 см снігу за добу: на яких дорогах України найскладніша ситуація

У Мінвідновлення назвали найскладніші ділянки доріг. Фото: Олексій Кулеба

Найскладніша ситуація через негоду склалася на автошляхах Житомирської області, де за добу випало до 35 сантиметрів снігу. Хоча пік циклону вже минув, дорожники й далі працюють над забезпеченням проїзду.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, вночі на дорогах області безперервно працювали близько 100 працівників та 80 одиниць спецтехніки.

Найбільш складними залишаються такі ділянки:

М-06 Київ — Чоп (обходи Коростишева та Звягеля);

М-07 Київ — Ковель — Ягодин (поблизу Бучманів);

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (у районі села Сінгури).

Кулеба наголосив, що рух дорогами державного значення не зупиняли. Водночас у кількох областях запровадили тимчасові обмеження для великовагового транспорту на найбільш проблемних ділянках.

Зокрема, заборона руху вантажівок діє на трасах М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях. На місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.

«Просимо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та бути уважними за кермом», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження руху на автошляху М-06 (Київ — Чоп) через складні погодні умови.