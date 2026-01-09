 До 35 см снігу за добу: у Мінвідновлення назвали найскладніші ділянки доріг

Клуб

До 35 см снігу за добу: на яких дорогах України найскладніша ситуація

У Мінвідновлення назвали найскладніші ділянки доріг. Фото: Олексій КулебаУ Мінвідновлення назвали найскладніші ділянки доріг. Фото: Олексій Кулеба

Найскладніша ситуація через негоду склалася на автошляхах Житомирської області, де за добу випало до 35 сантиметрів снігу. Хоча пік циклону вже минув, дорожники й далі працюють над забезпеченням проїзду.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, вночі на дорогах області безперервно працювали близько 100 працівників та 80 одиниць спецтехніки.

Найбільш складними залишаються такі ділянки:

  • М-06 Київ — Чоп (обходи Коростишева та Звягеля);
  • М-07 Київ — Ковель — Ягодин (поблизу Бучманів);
  • М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (у районі села Сінгури).

Кулеба наголосив, що рух дорогами державного значення не зупиняли. Водночас у кількох областях запровадили тимчасові обмеження для великовагового транспорту на найбільш проблемних ділянках.

Зокрема, заборона руху вантажівок діє на трасах М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях. На місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.

«Просимо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та бути уважними за кермом», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження руху на автошляху М-06 (Київ — Чоп) через складні погодні умови.

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком
На Одещині відкрили нову ділянку дороги Кілія — Вилкове
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім
На Одещині відкрили нову ділянку дороги Кілія — Вилкове
На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

1 година тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні