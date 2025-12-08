  • понеділок

Збитки майже ₴14 млрд: атаки РФ спричинили масштабне забруднення Сухого лиману на Одещині

Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСПожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

Дві атаки Росії по припортовій інфраструктурі призвели до забруднення акваторії Сухого лиману на Одещині, збитки довкіллю сягнули майже 14 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

Зазначається, що нерша техногенна аварія сталася 9 жовтня 2024 року. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено припортову інфраструктуру, що спричинило витік понад 125 тонн соняшникової олії у водойму. Екоінспекція оцінила збитки для довкілля майже у 11 мільярдів гривень.

Рівно через рік, 9 жовтня 2025 року, ситуація повторилася: через нові руйнування того ж об’єкта навколишньому середовищу знову було завдано шкоди. Цього разу сума збитків становила близько трьох мільярдів гривень.

Атаки РФ припортової інфраструктури спричинили забруднення Сухого лиману на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяАтаки РФ припортової інфраструктури спричинили забруднення Сухого лиману на Одещині. Фото: Держекоінспекція
Атаки РФ припортової інфраструктури спричинили забруднення Сухого лиману на Одещині. Фото: Держекоінспекція

У відомстві підкреслили, що об’єкти, де зберігаються або перевантажуються речовини, потенційно небезпечні для водних екосистем, залишаються особливо вразливими під час війни. Їх ураження прямо впливає на морське та прибережне середовище та створює додаткові техногенні загрози для регіону.

Нагадаємо, що 6 липня цього року Миколаїв зазнав російського удару дронами-камікадзе. Через атаки постраждали люди та інфраструктура, а довкіллю завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень.

