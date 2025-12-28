Кім пояснив, чому Миколаївська ОВА зараз не готова перевіряти підрядників на доброчесність

У Миколаївській ОВА заперечили факт витрати 654 мільйонів гривень на будівництві мереж для резервних блочно-модульних котелень.

Про це мова йшла в ході річної пресконференції голови ОВА за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, журналісти Nikcenter раніше оприлюднили матеріал, в якому йшлось про те, що департамент містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА уклав ряд договорів на підключення до інженерних мереж 18 резервних блочно-модульних котелень на суму понад 650 мільйонів гривень. Договори були укладені поза тендерними процедурами, а інформація про ціни – засекречена.

Однак заступник голови ОВА Валентин Гайдаржи зауважив, що закупівлю перевіряла Держаудитслужба і зауважень не було. А профінансовано роботи лише на 38 мільйонів гривень.

— Дійсно, департамент архітектури звернувся до усіх виробників, отримав пропозиції, після цього провів процедуру. Те, що ви кажете, стосується виконання робіт монтажу фундаменту. Це 38 мільйонів гривень на 18 блочно-модульні котельні, — сказав Валентин Гайдаржи. — 654 мільйони, — зауважив журналіст Андрій Попов. — 650 мільйонів це з трубами, газмережами, електрикою. Ця компанія чи будь-який підрядник не мають до цього стосунку. Ми кажемо про фізичні роботи, — уточнив Віталій Кім.

Однак журналіст уточнив, що всі 18 закупівель департаменту називались саме підключенням інженерних мереж до резервних котелень. Із загальної суми 200 мільйонів гривень отримав ТОВ «Миколаївміськбуд» Михайла Жендубаєва. Журналісти стверджували, що ще 6 своїх компаній він переписав на громадян країн Центральної Азії.

Валентин Гайдаржи йому заперечив, зазначивши, що у разі, якщо підтвердиться така інформація, то це питання для правоохоронних органів.

— Якщо буде підстава, і буде кримінальне провадження, у нас є служби, які будуть у цьому розбиратись. Я кажу, що у цьому році на ці цілі передбачено 38 мільйонів, ніяких 650 мільйонів немає. І 200 мільйонів це тільки в планах. Якщо у вас є питання до компанії Жендубаєва, будь ласка, звертайтесь до правоохоронних органів. Ми вас підтримаємо, — сказав посадовець.

Журналіст уточнив, чи не вважає Миколаївська ОВА у такому випадку необхідним перевіряти підрядників на доброчесність, запровадивши систему compliance.

У відповідь на це Віталій Кім заявив, що наразі швидке виконання робіт є приорітетнішим.

— 34 мільйони заплатили, вони зробили. Питань поки немає. Мені насрати, куди він там переводив компанії, мені потрібно, щоб роботи робилися. Якщо потім хтось..., будемо відповідати, кожен буде відповідати за косяк. Але на зараз, коли виконуються роботи терміново вперед, інколи без грошей і серед ночі, то я б не хотів би, щоб на них нападали, що можливо в них там будуть колись проблеми, – наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Віталій Кім тоді зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця.

Раніше вже повідомлялось, що до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва БМК, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень, не встигнуть.