До опалювального сезону в Миколаєві не встигнуть завершити монтаж нових котелень за ₴1,1 млрд

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Конгресу регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна . Фото: МикВісті

У Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Віталій зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця

«Декілька (котелень, — прим.) вже приїхало. Зараз місто виділило кошти на облаштування фундаментів і зараз питання в оплаті мереж. Обладнання зараз йде до Миколаєва», — зазначив Віталій Кім.

За його словами, завершити встановлення всіх об’єктів до старту опалювального сезону не встигнуть.

«Це важкий процес зважаючи на те, коли були виділені кошти. Ми запізнюємось до початку опалювального сезону. Попри те, частина цих блочно-модульних котелень будуть вчасно встановлені, тому ми будемо наздоганяти наш графік», — зазначив Віталій Кім.

Крім того, голова Миколаївської ОВА зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Як відомо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що на базі Миколаївської ТЕЦ планують побудувати сучасний когенераційний комплекс на газопоршневих установках потужністю до 80 МВт. Прогнозується, що нове обладнання дозволить зменшити витрати на тепло.