Миколаївська ТЕЦ хоче побудувати енергокомплекс за ₴59 млрд.: наразі готують техніко-економічну документацію

Когенераційна установка. Фото: Миколаївська міська рада

На базі Миколаївської ТЕЦ планують побудувати сучасний когенераційний комплекс на газопоршневих установках потужністю до 80 МВт. Прогнозується, що нове обладнання дозволить зменшити витрати на тепло.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Проєкт розрахований на забезпечення енергією близько 160 тисяч мешканців Миколаєва. Його загальна вартість складає 59,7 мільярда гривень. Зазначається, що за підтримки шведського фонду Swedfund зараз готують техніко-економічне обґрунтування варіантів модернізації ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Проєктом передбачається встановлення газопоршневих агрегатів загальною потужністю до 80 МВт електричної енергії, що працюють в режимі когенерації. Нові установки дозволять виробляти не лише електроенергію, а й тепло. Вказується, що завдяки цьому місто отримає більш стабільне та вигідне енергопостачання, а частину застарілого обладнання можна буде замінити.

Вказується, що на розробку техніко-економічне обґрунтування необхідно рік. При умові фінансування проєкт реалізують за два роки.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Як відомо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Скільки заробляють керівники та наглядова рада «Миколаївської ТЕЦ»?

Нещодавно Миколаївська теплоелектроцентраль на вимогу суду та онлайн-медіа «МикВісті» розсекретила розмір заробітних плат та премій, виплачених керівництву та членам наглядової ради підприємства протягом 2023 року.

Члени наглядової ради ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» отримують в середньому близько 50–60 тисяч гривень на місяць в рамках цивільно-правових договорів.

Нагадаємо, що понад рік тому, 24 січня 2024 року, журналістка видання надіслала до підприємства інформаційний запит, яким просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». У травні 2024 року видання звернулось із позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати. Миколаївський окружний адміністративний суд 17 лютого в повному обсязі задовольнив позов головної редакторки «МикВісті» Катерини Середи до Миколаївської ТЕЦ.