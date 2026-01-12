 На Миколаївщині від СНІДу померли 8 людей у грудні 2025 року

За місяц від СНІДу на Миколаївщині померли 8 людей

За місяц від СНІДу на Миколаївщині померли 8 людей

У грудні 2025 року на Миколаївщині вісім людей померли від СНІДу. Крім того, у 16 пацієнтів хворобу діагностували вперше.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за цей період зареєстрували 44 нові випадки ВІЛ-інфекції.

Медики зазначають, що більшість нових випадків зараження — статевим шляхом (32 пацієнти). А також, три випадків інфікування через кров та ін'єкції. Крім того, дев'ять випадки зараження від матері до дитини.

Фахівці радять регулярно проходити тестування, дотримуватися безпечної сексуальної поведінки, уникати спільного використання шприців та своєчасно розпочинати лікування.

Раніше повідомлялось, що у листопаді 2025 року в Миколаївській області виявили 32 нові випадки ВІЛ-інфекції. У чотирьох пацієнтів діагностували уперше СНІД.

