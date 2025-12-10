  • середа

На Миколаївщині зареєстрували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції за місяць

На Миколаївщині зареєстрували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції за місяць. Ілюстративне фото: МикВісті

У листопаді 2025 року в Миколаївській області виявили 32 нові випадки ВІЛ-інфекції. У чотирьох пацієнтів діагностували уперше СНІД.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, від хвороби, спричиненої СНІДом, помер один пацієнт.

Медики зазначають, що більшість нових випадків зараження передається статевим шляхом — 26 випадки. А також, чотири випадків інфікування через кров та ін'єкції. Крім того, два випадки зараження та від матері до дитини.

Фахівці закликають регулярно проходити тестування, дотримуватися безпечної сексуальної поведінки, використовувати засоби захисту, уникати спільного використання шприців та своєчасно розпочинати лікування.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року в Миколаївській області зареєстрували 27 нових випадків ВІЛ-інфекції, а троє пацієнтів померли.

