Податкова запланувала у цьому році 73 перевірки бізнесу на Миколаївщині. Ілюстративне фото МикВісті

У 2026 році Державна податкова служба планує провести 73 перевірки бізнесу в Миколаївській області. Загалом по Україні кількість запланованих перевірок становить 4 558, що майже на 5% менше, ніж минулого року.

Такі дані оприлюднив сервіс «Опендатабот».

Для порівняння, в Одеській області податкова служба планує провести 246 перевірок бізнесу, що більш ніж утричі перевищує показник Миколаївщини.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільшу активність податківців очікують навесні — у березні та квітні. Натомість на початку року кількість перевірок буде найменшою і становитиме 278 по країні.

Переважна частина перевірок припаде на компанії — 78% або 3 542 випадки. Ще 1 016 перевірок запланували щодо фізичних осіб-підприємців, що становить кожну п’яту перевірку. Окремо податкова служба передбачила 258 перевірок бізнесів, у яких виникли питання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Найчастіше податківці перевірятимуть підприємства, що працюють у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — на кожну з цих галузей припадає по 21% перевірок. Значно рідше перевірятимуть бізнеси з виробництва харчових продуктів — 5% від загальної кількості.

Крім того, у 2026 році заплановані перевірки великих компаній. Серед них — «Нафтогаз України», «Камет-сталь», МХП, «Розетка» та NOVUS.

Слід зазначити, що за 11 місяців 2025 року податківці відкрили 267 проваджень проти підприємців Миколаївської області. Загалом по Україні кількість таких справ перевищила 25 тисяч, що на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.