На Миколаївщині податкова відкрила 267 проваджень проти бізнесу, — аналітика

За 11 місяців цього року податківці відкрили 267 проваджень проти підприємців Миколаївської області. Загалом по Україні кількість таких справ перевищила 25 тисяч, що на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Кількість відкритих ДПС проваджень проти бізнесу. Інфографіка: ОпендатаботКількість відкритих ДПС проваджень проти бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Найбільша кількість проваджень цьогоріч припала на Київ — 5757 справ. На другому місці — Дніпропетровська область з 4738 справами, третю позицію посіла Київська область, де відкрили 1467 проваджень. На Одещині — 931 справа, а на Херсонщині — 330.

Найчастіше податкова відкривала провадження проти компаній у сфері оптової торгівлі: кожне п’яте провадження. Друге місце посідає сільське господарство та мисливство — понад дві тисячі справ, і будівельна галузь — понад 1,9 тисячі проваджень.

Слід зазначити, що мова йде про виконавчі провадження: примусове стягнення штрафів, податків та зборів з бізнесу.

Провадження ДПС проти бізнесу по сферах. Інфографіка: ОпендатаботПровадження ДПС проти бізнесу по сферах. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що на Миколаївщині за 11 місяців цього року правоохоронні органи відкрили 17 кримінальних проваджень стосовно підприємців.

