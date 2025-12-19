На Миколаївщині податкова відкрила 267 проваджень проти бізнесу, — аналітика
19 грудня, 2025
За 11 місяців цього року податківці відкрили 267 проваджень проти підприємців Миколаївської області. Загалом по Україні кількість таких справ перевищила 25 тисяч, що на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.
Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».
Найбільша кількість проваджень цьогоріч припала на Київ — 5757 справ. На другому місці — Дніпропетровська область з 4738 справами, третю позицію посіла Київська область, де відкрили 1467 проваджень. На Одещині — 931 справа, а на Херсонщині — 330.
Найчастіше податкова відкривала провадження проти компаній у сфері оптової торгівлі: кожне п’яте провадження. Друге місце посідає сільське господарство та мисливство — понад дві тисячі справ, і будівельна галузь — понад 1,9 тисячі проваджень.
Слід зазначити, що мова йде про виконавчі провадження: примусове стягнення штрафів, податків та зборів з бізнесу.
Нагадаємо, що на Миколаївщині за 11 місяців цього року правоохоронні органи відкрили 17 кримінальних проваджень стосовно підприємців.
