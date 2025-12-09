У податковій відзвітували, що проти підприємців Миколаївщини відкрили 17 кримінальних справ
6:00, 09 грудня, 2025
На Миколаївщині за 11 місяців цього року правоохоронні органи відкрили 17 кримінальних проваджень стосовно підприємців.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
У відомстві відзвітували, що за цей період підготували 47 аналітичних висновків про підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.
Матеріали 32 аналітичних досліджень передали до обласної прокуратури, ще 8 — до слідчих Нацполіції регіону, а 3 — до СБУ.
За результатами відкрили 17 кримінальних проваджень, а щодо 15 підприємців ухвалили рішення долучити матеріали до вже наявних кримінальних справ.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області цього року кількість закритих ФОПів перевищила кількість новостворених. На 1 жовтня у регіоні зареєстрували 5882 нових підприємців, тоді як припинили діяльність — 6363.
