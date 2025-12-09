У податковій відзвітували, що проти підприємців Миколаївщини відкрили 17 кримінальних справ

На Миколаївщині проти підприємців відкрили 17 кримінальних справ за 11 місяців 2025 року. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині за 11 місяців цього року правоохоронні органи відкрили 17 кримінальних проваджень стосовно підприємців.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

У відомстві відзвітували, що за цей період підготували 47 аналітичних висновків про підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.

Матеріали 32 аналітичних досліджень передали до обласної прокуратури, ще 8 — до слідчих Нацполіції регіону, а 3 — до СБУ.

За результатами відкрили 17 кримінальних проваджень, а щодо 15 підприємців ухвалили рішення долучити матеріали до вже наявних кримінальних справ.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області цього року кількість закритих ФОПів перевищила кількість новостворених. На 1 жовтня у регіоні зареєстрували 5882 нових підприємців, тоді як припинили діяльність — 6363.