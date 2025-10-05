Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

У Миколаївській області цього року кількість закритих ФОПів перевищила кількість новостворених. На 1 жовтня у регіоні зареєстрували 5882 нових підприємців, тоді як припинили діяльність — 6363.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Де в Україні найбільше закриваються ФОПи. Інфографіка: Опендатабот

Водночас Одещина з показником 16,4 тисячі реєстрацій увійшла до п’ятірки лідерів серед областей, де найактивніше відкривають бізнес. У топі також Київ (30,5 тисячі нових ФОПів), Дніпропетровщина (22,2 тисячі) та Львівщина (17,2 тисячі), Київщина (16,7 тисячі).

Найбільше ж закривалися підприємці у столиці — 27,5 тисячі, на Дніпропетровщині (19,1 тисячі), Харківщині (17,7 тисячі) та Одещині (16,1 тисячі).

Загалом у 2025 році в Україні відкрилися понад 225 тисяч ФОПів, що майже дорівнює торішнім показникам. Найактивнішим став вересень — 29,6 тисяч нових підприємців проти 21,4 тисяч у січні. Водночас понад 213 тисяч підприємців закрилися, що на 11% більше, ніж торік.

Слід зазначити, що понад 45 тисяч закритих ФОПів були зареєстровані лише цьогоріч. Утім, загалом баланс залишається позитивним: бізнесів відкрили на 15 тисяч більше, ніж закрили.

Де в Україні найбільше відкривається ФОПи. Інфографіка: Опендатабот

Найбільш поширеною сферою для нових реєстрацій традиційно залишається торгівля: роздрібна (29%) та оптова (8%). Далі — IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги. Закриття ж найчастіше відбуваються у тих самих сферах.

Цьогоріч серед підприємців домінують жінки, вони відкрили 6 із 10 нових ФОПів. У Сумській області їхня частка сягнула рекордних 63%. Жінки частіше обирають послуги, освіту, медицину та виробництво одягу. Чоловіки ж зосереджуються на логістиці, будівництві та ремонті техніки.

Не стоять осторонь і іноземці: у 2025 році в Україні відкрилися 1648 ФОПів-нерезидентів, найбільше серед громадян Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Сфери новостворених ФОПів. Інфографіка: Опендатабот

