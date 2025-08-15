У Миколаївській області з початку року ФОПи більше закривають, ніж відкривають нові

Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області продовжу спостерігається негативна тенденція: кількість закритих фізичних осіб-підприємців перевищує кількість новостворених.

За даними обласного управління податкової служби, за перші сім місяців цього року роботу припинили понад 4,8 тисячі ФОП, тоді як відкрилися лише 4,3 тисячі.

Крім того, за цей час зареєструвались 554 юридичні особи, а закрили свою діяльність — 230.

Зазначається, що всього в регіоні на податковому обліку перебуває понад 104 тисячі платники податків, серед яких 52047 юридичних осіб та 52605 ФОПів.

Загалом, у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО) по області зареєстровано понад мільйон фізичних осіб, а ще 2626 громадян внесені до окремого реєстру ДРФО.

Раніше повідомлялось, що з січня по травень свою діяльність припинили 3869 — ФОПів. За той же період зареєструвалися лише 3283 нових платники податків, з них 2879 — ФОПи.