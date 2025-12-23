 На Одещині депутатку міськради підозрюють у вимаганні $9,5 тисячі за оренду землі

На Одещині депутатку міськради підозрюють у вимаганні $9,5 тисячі за оренду землі

Правоохоронці затримали депутатку міськради на Одещині за підозрою в корупції.

В Одеській області правоохоронці затримали депутатку однієї з міських рад, яку підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря за сприяння в оформленні оренди земельної ділянки.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, посадовиця вимагала 9,5 тисячі доларів у чоловіка, який звернувся до неї за консультацією щодо укладання договору оренди землі для ведення сільського господарства. Вона запевнила, що може посприяти в отриманні в оренду 95 гектарів землі, зокрема забезпечити позитивне рішення профільної комісії міськради, яку сама очолює.

Правоохоронці з’ясували, що депутатка наголосила: без передачі грошей рішення на користь заявника не буде. Після отримання кількох траншів на загальну суму 8 тисяч доларів і повідомлення про нібито виконані домовленості жінку затримали.

Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднане з вимаганням». Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, депутатку Одеської міськради та ще шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад 2,2 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на соціальні програми для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, гепатитами та наркозалежністю.

