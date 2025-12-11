  • пʼятниця

Депутатку Одеської міськради та шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад ₴2,2 млн на соцпрограмах

Депутатку Одеської міськради та ще шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад 2,2 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на соціальні програми для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, гепатитами та наркозалежністю.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області.

За даними слідства, вона організувала схему, у якій брали участь посадовці КНП «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», працівник Департаменту охорони здоров’я, ФОПи — серед яких родичі підозрюваної, а також директор комунального підприємства, що працює з наркозалежними.

«Отримавши 7,5 млн грн бюджетних коштів, учасники схеми подавали акти з неправдивими даними: штучно завищували кількість людей, яким надали допомогу, та вносили послуги, що фактично не надавалися. Документи також містили неправдиві відомості про харчування пацієнтів, надане родичкою депутатки. Збитки для бюджету перевищили 2 млн грн, що підтверджено аналітичним дослідженням і економічною експертизою», — розповів керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Сімом обвинуваченим повідомили про підозри за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 209 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Суд також наклав арешт на їхнє нерухоме майно та транспорт.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи та причетність інших осіб до розтрати бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області фахівці Держаудитслужби встановили факти незаконного нарахування заробітних плат і премій у відділі освіти Горохівської сільської ради Снігурівського району, що призвело до втрат бюджету на понад 4,5 мільйонів гривень.

