Депутатку Одеської міськради та шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад ₴2,2 млн на соцпрограмах

Депутатку Одеської міськради та ще шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад 2,2 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на соціальні програми для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, гепатитами та наркозалежністю.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області.

За даними слідства, вона організувала схему, у якій брали участь посадовці КНП «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», працівник Департаменту охорони здоров’я, ФОПи — серед яких родичі підозрюваної, а також директор комунального підприємства, що працює з наркозалежними.

«Отримавши 7,5 млн грн бюджетних коштів, учасники схеми подавали акти з неправдивими даними: штучно завищували кількість людей, яким надали допомогу, та вносили послуги, що фактично не надавалися. Документи також містили неправдиві відомості про харчування пацієнтів, надане родичкою депутатки. Збитки для бюджету перевищили 2 млн грн, що підтверджено аналітичним дослідженням і економічною експертизою», — розповів керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Сімом обвинуваченим повідомили про підозри за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 209 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Суд також наклав арешт на їхнє нерухоме майно та транспорт.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи та причетність інших осіб до розтрати бюджетних коштів.

