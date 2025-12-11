  • четвер

    11 грудня, 2025

  • Слабка мряка

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • Слабка мряка

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха: справу розслідує поліція

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

В Одесі працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки жорстоко побили Романа Покидька. Роман — захисник Маріуполя та військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти, який лише пів року тому повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

За інформацією ГО «Захист Держави. Одеса», інцидент стався 4 грудня. Тоді дев’ятеро осіб, що представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинили морпіха на вулиці Семена Палія. Незважаючи на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа силоміць затягнули до службового автомобіля. Усередині проти нього застосували сльозогінний газ і нанесли побої, а згодом викинули з авто під час руху. Зараз постраждалий проходить медичне обстеження в лікарні.

Активісти зазначили, що співробітники ТЦК не використовували бодікамер, а тому звернулися до командування Сухопутних військ, керівництва обласного ТЦК та Уповноваженого з прав людини з вимогою встановити всі подробиці та надати події правову оцінку.

Як повідомляє Укрінформ, поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень.

Пізніше в Одеському обласному ТЦК та СП запевнили, що з цього приводу вже призначене службове розслідування. Там наголосили, що якщо буде доведено перевищення повноважень або інші незаконні дії, причетні військовослужбовці понесуть найсуворіше покарання, передбачене законодавством.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що процес мобілізації на Миколаївщині відбувається нормально, але відчувається втома. За його словами, співробітники з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки переходять в бойові підрозділи.

Останні новини про: Війна в Україні

10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині
«Книжковий русайклінг»: в Україні видали першу книгу на папері з перероблених російськомовних видань
«Мадяр» оприлюднив деталі нічних ударів по російських хімзаводах та НПЗ
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Мадяр» оприлюднив деталі нічних ударів по російських хімзаводах та НПЗ
«Книжковий русайклінг»: в Україні видали першу книгу на папері з перероблених російськомовних видань
10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині

ХАРЧУВАННЯ

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей

АФІША

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

4 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні