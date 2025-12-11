В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха: справу розслідує поліція

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

В Одесі працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки жорстоко побили Романа Покидька. Роман — захисник Маріуполя та військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти, який лише пів року тому повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

За інформацією ГО «Захист Держави. Одеса», інцидент стався 4 грудня. Тоді дев’ятеро осіб, що представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинили морпіха на вулиці Семена Палія. Незважаючи на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа силоміць затягнули до службового автомобіля. Усередині проти нього застосували сльозогінний газ і нанесли побої, а згодом викинули з авто під час руху. Зараз постраждалий проходить медичне обстеження в лікарні.

Активісти зазначили, що співробітники ТЦК не використовували бодікамер, а тому звернулися до командування Сухопутних військ, керівництва обласного ТЦК та Уповноваженого з прав людини з вимогою встановити всі подробиці та надати події правову оцінку.

Як повідомляє Укрінформ, поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень.

Пізніше в Одеському обласному ТЦК та СП запевнили, що з цього приводу вже призначене службове розслідування. Там наголосили, що якщо буде доведено перевищення повноважень або інші незаконні дії, причетні військовослужбовці понесуть найсуворіше покарання, передбачене законодавством.

