NYT: Лавров вимагав, аби Трамп публічно змусив Зеленського відмовитися від Донбасу

Лавров вимагав, аби Трамп публічно змусив Зеленського відмовитися від Донбасу. Фото ілюстративне: ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наполягав, щоб президент США Дональд Трамп публічно підтвердив нібито дану ним обіцянку змусити Україну відмовитися від Донбасу.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на трьох американських чиновників, наближених до Дональда Трампа.

За даними видання, у вересні 2025 року під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо голова МЗС Росії нагадав про нібито домовленість, якої досягли сторони після саміту на Алясці: Трамп нібито пообіцяв переконати президента України Володимира Зеленського поступитися Донбасом.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Згодом, за інформацією NYT, Сергій Лавров згодом доручив Посольству Росії у Вашингтоні надіслати Марко Рубіо листа з вимогою, аби Дональд Трамп публічно визнав і виконав цю «обіцянку».

Водночас американські чиновники наголошують: хоча президент США загалом позитивно відреагував на пропозиції очільника РФ Володимира Путіна щодо можливого завершення війни у разі вирішення територіального питання Донбасу, він не давав жодних обіцянок про тиск на Київ чи примус Володимира Зеленського.

Як зазначає NYT, Дональд Трамп і його радники були обурені ситуацією. Виявилося, що Володимир Путін не санкціонував надсилання листа. У Вашингтоні це розцінили як спробу Сергія Лаврова продемонструвати власний вплив.

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск.